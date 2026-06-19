Materazzi: «Ibrahimovic es el mejor jugador del Inter de la historia por lo que está haciendo»

Sobre Mourinho: «Cuando llegó, pregunté a mi agente si me quería en el equipo y me dijo que sí. Tras perder la Euro en penaltis, me escribió: “Así es el fútbol, recupérate, nos vemos en 25 días”. Le respondí: “No, en 21, vuelvo antes, quiero que me entres”».





Sobre Mancini: «Tuvimos altibajos; en un momento dado, no me veía mucho. Esperaba jugar al menos algún partido de vez en cuando, pero no me dejaba jugar, me lo decía… Una vez me fui del hotel. Luego gané el Mundial y todo cambió, jugaba incluso cojeando. No me gustaba que no se me tuviera en cuenta cuando estaba en la selección».





Sobre Chivu: «Disfrutó hasta el final como jugador. Luego entrenó a los jóvenes del Inter y, tras pasar por el Parma, habría vuelto a ganar ligas si llegaba después de Mourinho (ríe)».