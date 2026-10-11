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¡Matagigantes! Baum elogia a las valientes estrellas del Augsburg tras frustrar al Bayern en un apasionante derbi
Baum celebra la sólida actuación colectiva
El entrenador del Augsburgo, Manuel Baum, elogió a toda su plantilla tras un emocionante empate 2-2 ante su rival bávaro, el Bayern de Múnich. Después de pedir convicción total y una intensidad extrema antes del saque inicial, Baum vio cómo su equipo ejecutó con eficacia su plan táctico para asegurarse un valioso punto.
El resultado mantiene al Augsburgo, cuarto clasificado, con buenas sensaciones tras el parón internacional.
"Hoy no se puede destacar a una sola persona. Fuimos fuertes como colectivo", declaró Baum a los periodistas después del partido.
- Eibner
La fortaleza mental, clave tras el empate del Bayern
Baum se mostró especialmente satisfecho con la reacción de su equipo cuando el Bayern igualó el partido por medio de Ismael Saibari. Lejos de venirse abajo bajo presión, el Augsburg volvió a adelantarse cuando Rodrigo Ribeiro aprovechó un rechace.
«Me impresionó especialmente cómo no nos desmoronamos tras el primer empate, sino que respondimos», declaró Baum.
«Estoy orgulloso de los chicos y de todo el estadio».
Los jugadores reflexionan sobre un punto afortunado pero merecido
El goleador Robin Fellhauer y el portero Finn Dahmen reconocieron que, aunque la suerte influyó con los cuatro goles anulados al Bayern, el esfuerzo del Augsburg merecía recompensa. "Sin duda podemos estar satisfechos con un punto contra el Bayern", señaló Fellhauer.
"Si miras cómo fue el partido, quizá también sea un poco afortunado. El equipo lo dejó todo sobre el campo, así que merecíamos el punto".
Dahmen añadió: "Lo dimos todo, pero también hace falta suerte. Al final, estamos contentos con el punto".
- Eibner
El Augsburg mantiene su sólido inicio en la Bundesliga
El trabajado empate refuerza el impresionante inicio de campaña del Augsburgo, que mantiene su posición en la cuarta plaza. Tras haber ganado al Bayern en Múnich la temporada pasada, los hombres de Baum volvieron a demostrar una vez más que son una dura prueba para el campeón.
El Augsburgo buscará trasladar esta intensidad a sus próximos compromisos ligueros.
La disciplina táctica de Baum sigue dando resultados al Augsburgo.
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