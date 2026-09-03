Luego cuenta cuando le ofrecieron el Napoli, tras la quiebra y el posterior reinicio del club desde la Serie C. «Un presidente colega mío en la Serie A me despertó casi al alba para decirme que era mi gran oportunidad para invertir en el Sur, para relanzar ese club histórico. Conozco esa ciudad, esa afición y no podían merecer un presidente que no dirigiera una sociedad como la del Napoli dedicándole todo su tiempo y toda su pasión. Yo tenía al Inter y no podía distraerme con otra cosa».