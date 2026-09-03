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Massimo Moratti: «Compré el Cagliari a escondidas para evitar que Gigi Riva se fuera a la Juventus. En el pasado me ofrecieron el Napoli, renuncié porque tenía al Inter»

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Massimo Moratti, ex presidente del Inter, cuenta cómo la empresa familiar, Saras, entró en el grupo de empresarios que tomó el control del Cagliari, llevando al club sardo a la conquista del Scudetto en 1970, para evitar que la Juventus fichara a Gigi Riva: "Papá no quería que la Juventus fichara a Gigi Riva, al que prácticamente ya había comprado —contó a Il Mattino—. Entonces, nosotros, que en Cerdeña teníamos el corazón, en pocos días compramos el club a escondidas. Y Riva no se fue a la Juventus".

  • NO AL FICHAJE DEL NÁPOLES

    Luego cuenta cuando le ofrecieron el Napoli, tras la quiebra y el posterior reinicio del club desde la Serie C. «Un presidente colega mío en la Serie A me despertó casi al alba para decirme que era mi gran oportunidad para invertir en el Sur, para relanzar ese club histórico. Conozco esa ciudad, esa afición y no podían merecer un presidente que no dirigiera una sociedad como la del Napoli dedicándole todo su tiempo y toda su pasión. Yo tenía al Inter y no podía distraerme con otra cosa».

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