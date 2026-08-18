Según TuttoMercatoWeb, Anguissa parecía destinado a salir de Nápoles, pero el centrocampista ha convencido con éxito al nuevo entrenador, Max Allegri, para que cuente con él. En lugar de hacer las maletas, el internacional camerunés entra ahora de lleno en los planes de futuro del club.

Este repentino cambio de perspectiva pone de relieve lo rápido que pueden cambiar las cosas en las pretemporadas. El visto bueno de Allegri ha dado una nueva vida a la carrera del jugador en el Stadio Diego Armando Maradona.