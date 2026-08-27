AFP
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Massimiliano Allegri, técnico del Nápoles, hace una loca predicción sobre el título de la Serie A al fijar las expectativas para la temporada del centenario
Allegri identifica a ocho aspirantes al título
Allegri cree que la temporada 2026-27 de la Serie A será una de las más competidas de los últimos tiempos, e identifica a un amplio grupo de ocho clubes capaces de pelear por el título. Aunque reconoce que el vigente campeón, el Inter, sigue siendo la referencia para el resto de la liga, el entrenador del Nápoles insistió en que la lucha por el Scudetto está muy lejos de ser cosa de dos.
En declaraciones a Sportmediaset, el exentrenador de la Juventus detalló los equipos concretos que espera ver en la parte alta de la clasificación. "El Inter es el favorito porque tiene el trofeo, pero habrá al menos ocho equipos a los que seguir de cerca", dijo Allegri. "Además de los nerazzurri y nosotros, también Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como y Atalanta".
- Getty Images
La presión del centenario y los objetivos europeos
Allegri es plenamente consciente de la importancia de la presente campaña y entiende que el centenario del club añade un nivel extra de exigencia por parte de la afición napolitana. El Nápoles no solo está centrado en dominar en el ámbito nacional, sino que también se prepara para un calendario exigente que incluye un formato continental renovado. El técnico no tardó en señalar la magnitud de los próximos doce meses para el legado del club.
«Será un año bonito y exigente, tendremos que ser buenos para mantenernos en la pelea en la Serie A, la Champions League y la Coppa Italia», dijo. «En la Champions League, sin embargo, tenemos que superar la fase de grupo único y luego llegar a los playoffs o a los octavos de final de la mejor manera posible».
Preocupación defensiva y actualización sobre las lesiones
A pesar del optimismo, Allegri afronta un contratiempo importante en su línea defensiva tras la lesión de larga duración de Alessandro Buongiorno. El internacional italiano estará un largo periodo de baja, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones internas y recurrir a incorporaciones recientes para mantener la solidez atrás.
«Es una pena lo de Buongiorno, que estará de baja hasta enero», lamentó el entrenador. «En cualquier caso tengo a Marin y a Rrahmani, Beukema está por detrás pero recuperará su mejor forma y, si hace falta, también tengo a Olivera. Tengo confianza».
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Exigiendo más de Hojlund
En el último tercio, gran parte de la atención sigue centrada en Rasmus Hojlund, el potente delantero encargado de liderar el ataque del Napoli. Allegri ya había establecido en el pasado comparaciones de alto nivel entre el internacional danés y el capitán de Inglaterra Harry Kane, pero no tardó en recordarle al joven ariete que el potencial debe transformarse en resultados tangibles.
La valoración de Allegri sobre su delantero estrella fue a la vez alentadora y exigente, y fijó un listón claro que el jugador debe alcanzar si el Napoli quiere sostener su pelea por el título frente a los otros siete rivales que identificó. "Es un delantero muy físico, se esfuerza y tiene ganas, pero necesita mejorar su registro goleador esta temporada. Puede hacerlo, dado que tiene todo el potencial", dijo Allegri.
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