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Massimiliano Allegri responde a los rumores sobre una acalorada discusión con Zlatan Ibrahimovic, mientras la tensión alcanza su punto álgido en el AC Milan
Allegri resta importancia al enfrentamiento con Ibrahimovic
En una tensa rueda de prensa previa al partido contra el Génova, Allegri tuvo que responder a las acusaciones sobre un ambiente tóxico en el Milan. Se asegura que su relación con el asesor del club, Ibrahimovic, ha llegado a un punto de ruptura. Pese a ello, Allegri mantuvo la calma al ser preguntado por las supuestas fricciones en San Siro.
«Estoy acostumbrado a mantener siempre una relación profesional y a tratar de forma profesional con todos los directivos y propietarios», comentó Allegri en su rueda de prensa. «En las reuniones, no solo este año, siempre ha habido momentos de confrontación de ideas en los que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hoy debemos centrar toda nuestra energía en el partido de mañana.
«En una empresa siempre hay discusiones: unos ven las cosas en blanco, otros en negro o en rojo, pero lo importante es que todos trabajen por el bien del club. He tenido enfrentamientos mucho peores, pero lo fundamental es que todos rememos en la misma dirección».
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Divisiones en la sala de juntas y tensiones históricas
A pesar de los intentos de Allegri por desviar la atención, las divisiones internas del club son tema de debate. Se rumorea que hay dos bandos: uno formado por Ibrahimovic y el director ejecutivo Giorgio Furlani, y otro por Allegri y el director deportivo Igli Tare. Esta tensión recuerda un enfrentamiento en 2012 en el vestuario del Emirates Stadium, cuando Ibrahimovic era jugador.
Al referirse a Tare, Allegri lo defendió: «Es nuestro director deportivo, ha hecho un buen trabajo y nos compenetramos de inmediato. Es profesional y está bien preparado. Estos ataques contra él… Al final de la temporada, la responsabilidad es de todos».
La clasificación para la Liga de Campeones es imprescindible
El Milan, cuarto en la Serie A, ha sumado solo siete puntos en sus últimos ocho partidos. Su propietario, Gerry Cardinale, advirtió que quedarse fuera de la Champions sería un fracaso. Allegri coincidió y asumió la presión de dirigir un club tan prestigioso.
«En el Milan es normal ser ambicioso y aspirar al máximo», añadió el entrenador. «Me alegraron las palabras de Cardinale; hablé con él recientemente y le di mi punto de vista sobre esta temporada y el futuro del Milan, que es lo que realmente interesa. El Milan es lo primero; el club está por encima de todos. El resto solo estamos de paso».
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Se acerca el partido contra el Génova en medio de la rotación de la plantilla
Los rossoneri viajan a Marassi con bajas por sanción: Rafael Leão, Alexis Saelemaekers y Pervis Estupinan. La buena noticia es el regreso de Luka Modric, incluido en la convocatoria pese a operarse el pómulo hace tres semanas.
«Modric es una buena noticia, está disponible», confirmó Allegri. «Ha entrenado con el equipo y ha probado la máscara. Samuele Ricci se ha torcido el tobillo, pero viene con nosotros y veremos cómo está mañana. El equipo no debe dejarse llevar por la precipitación ni la ansiedad. Necesitamos organización, determinación y la convicción de que podemos conseguir el resultado. El 8 de marzo todos hablaban del Scudetto tras el derbi; ahora hemos perdido la ventaja sobre el quinto. Algo ha fallado».