El Nápoles logró hoy una crucial victoria por 1-0 ante el Bolonia, con Stanislav Lobotka marcando el gol decisivo en el minuto 66. El triunfo impulsó al club hasta la novena posición de la clasificación de la Serie A, con seis puntos, pero la atención se centró rápidamente en el estado físico de De Bruyne después de que fuera sustituido en los últimos minutos.

Sin embargo, Massimiliano Allegri se apresuró a calmar la preocupación y dijo a Sky Sport Italia que la sustitución fue estrictamente por precaución. «Gastó mucha energía, eran calambres», explicó Allegri, confirmando que el jugador evitó un problema importante.