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Massimiliano Allegri, cauteloso ante la «mayor fortaleza» del Arsenal mientras el Nápoles prepara el duelo de la Champions League
Allegri identifica la evolución táctica del Arsenal
El entrenador del Nápoles ha elogiado a Arteta por el «trabajo extraordinario» que ha realizado en el Emirates Stadium durante los últimos cuatro años. Mientras ambos equipos se preparan para enfrentarse en la Champions League, Allegri señaló la solidez defensiva del Arsenal como la principal razón de su ascenso a la cima del fútbol inglés y de su condición de potencia europea, con el Arsenal habiendo encajado solo un gol en tres partidos esta temporada.
En declaraciones a la prensa antes del partido, Allegri se deshizo en elogios hacia los campeones de la Premier League y afirmó: «El Arsenal es finalista de la Champions League y ganó la Premier League, Mikel Arteta ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos cuatro años. Hizo bien en arreglar su defensa, ya que el Arsenal encaja muy pocos goles, y trabajan juntos como equipo. Esa es su mayor fortaleza».
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El Nápoles busca la redención continental
El gigante italiano ha sufrido un complicado inicio de su campaña doméstica, encadenando dos derrotas consecutivas en la Serie A con su nuevo entrenador. Allegri espera que los focos de la Champions League aporten la chispa necesaria para poner en marcha su temporada, aunque admitió que su equipo debe mejorar su trabajo colectivo si quiere tener alguna opción ante el conjunto del norte de Londres.
Allegri destacó la necesidad de un cambio mental y señaló: «Mañana es una competición diferente a la Serie A, una especie de miniliga, en la que necesitamos 12 puntos para asegurar la clasificación para la siguiente ronda.
»Conocemos las dificultades de este partido, al que debemos afrontar con orgullo y con ganas de hacerlo bien. Nos enfrentamos a uno de los mejores, Europa te da una motivación y una adrenalina diferentes.
»Cuando no tenemos el balón, debemos defender mejor como equipo, porque hasta ahora, tanto contra el Como como contra el Inter, hemos dejado que desear en ese aspecto.
»Tenemos que ir paso a paso, pero también tener fe, porque la Champions League es una ambición que todos debemos tener. Esto nos impulsará.»
Di Lorenzo exige una actuación perfecta
El capitán Giovanni Di Lorenzo se mostró en la misma línea que su entrenador y reconoció que el Napoli no puede permitirse las pérdidas de concentración que le han lastrado últimamente. Después de terminar 30º de 36 equipos en la competición el año pasado, el internacional italiano está desesperado por demostrar que el Napoli pertenece a este nivel midiéndose al bloque bien trabajado de Arteta.
«Este partido llega en el momento adecuado, porque después de una derrota es bueno volver a salir de inmediato», dijo Di Lorenzo. «Queremos empezar fuerte en la Champions League, estamos preparados para un buen partido y hemos analizado los errores que cometimos la semana pasada. Volvimos a revisar los errores que se cometieron.
«Sé que encajar tres goles en una parte no es algo que nos haga felices, significa que claramente cometimos errores y que debemos hacerlo mejor a partir de mañana».
Y continuó: «En la Champions League, el nivel es tan alto que te castigan por el más mínimo error, así que necesitamos una actuación perfecta para conseguir un resultado.
«Tenemos que intentar defender como una unidad para controlar mejor ciertos momentos del partido y entender qué está pasando. También tenemos que defender con el balón.
«Son un equipo fuerte, una prueba importante para ver nuestro nivel en una gran competición, en la que queremos hacerlo mejor que la temporada pasada».
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El Arsenal se enfrenta a problemas de viaje en su desplazamiento a Italia
La preparación del Arsenal se vio ligeramente entorpecida por problemas en el tráfico aéreo en el Reino Unido, lo que provocó un retraso importante en su vuelo a Italia. A pesar del quebradero de cabeza logístico y de la ausencia de Cristhian Mosquera, el Arsenal se ve reforzado por el regreso de Jurrien Timber a la convocatoria para el partido, mientras que el Nápoles se ve obligado a planificar su vida sin Scott McTominay tras su reciente cirugía.
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