El Arsenal inició su camino en la Champions League con una trabajada victoria el miércoles por la noche, al imponerse a un resistente Nápoles en suelo italiano. El capitán del club, Martin Odegaard, marcó la diferencia y dio un paso al frente en la segunda parte para asegurar los tres puntos para los visitantes.

El equipo de Arteta controló el partido desde el inicio, pero al principio le costó transformar su abrumadora superioridad en goles. El Arsenal firmó unos impresionantes 26 disparos a lo largo del encuentro antes de que su capitán finalmente perforara la zaga local para romper el empate.



