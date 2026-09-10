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Massimiliano Allegri admite que el Nápoles no pudo hacer nada para frenar al Arsenal, «el más fuerte de Europa», tras la derrota en la Champions League
Odegaard rompe una férrea resistencia
El Arsenal inició su camino en la Champions League con una trabajada victoria el miércoles por la noche, al imponerse a un resistente Nápoles en suelo italiano. El capitán del club, Martin Odegaard, marcó la diferencia y dio un paso al frente en la segunda parte para asegurar los tres puntos para los visitantes.
El equipo de Arteta controló el partido desde el inicio, pero al principio le costó transformar su abrumadora superioridad en goles. El Arsenal firmó unos impresionantes 26 disparos a lo largo del encuentro antes de que su capitán finalmente perforara la zaga local para romper el empate.
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Allegri elogia la plantilla de élite de Arteta
Tras el pitido final, Allegri elogió a los visitantes y evitó criticar a sus propios jugadores. El técnico del Nápoles consideró que su equipo ofreció una actuación meritoria ante un rival que, a su juicio, compite al más altísimo nivel.
«Hicimos un buen partido contra uno de los equipos más fuertes de Europa», declaró Allegri. «La primera parte estuvo muy igualada, luego subieron el ritmo en la segunda. Creo que esta noche ofrecimos una buena actuación contra un rival extraordinario».
El técnico italiano también señaló el momento exacto en el que su equipo se vino abajo, destacando la precisión ofensiva del Arsenal. «Por desgracia, caímos en una pared a la que no dimos continuidad», añadió. «Son muy buenos en eso».
La preocupante mala racha del Nápoles continúa
Aunque Allegri quiso sacar conclusiones positivas de su solidez defensiva ante un rival de primer nivel, el resultado agrava un periodo difícil para el conjunto de la Serie A. El Napoli suma ya tres derrotas consecutivas en todas las competiciones.
Las derrotas ante el Como y el Inter ya habían descarrilado su campaña nacional antes de la llegada del Arsenal a Nápoles. Sin embargo, Allegri cree que su actuación en Europa ofrece una hoja de ruta para la recuperación y la estabilidad defensiva de cara al futuro.
"Defendimos bien; si hubiéramos defendido así contra el Como y el Inter, probablemente no habríamos perdido", explicó. "Venimos de tres derrotas consecutivas, pero no podemos desanimarnos porque hoy no puedo reprocharles nada a los chicos. Cuando defendemos así, es difícil marcar".
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Recuperarse en el ámbito nacional
El Nápoles debe ahora levantarse y reaccionar mientras busca frenar su alarmante caída. Los hombres de Allegri recibirán al Bolonia el domingo, desesperados por lograr una victoria que levante la moral y poner fin a su terrible racha de derrotas ante su afición.
Mientras tanto, el Arsenal intentará trasladar su impulso europeo al escenario nacional. El campeón de la Premier League viaja al Stadium of Light para enfrentarse al Sunderland, con la esperanza de repetir su dominio y prolongar su racha triunfal.
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