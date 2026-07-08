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Mason Greenwood tiene un «pacto tácito» en la pugna por su traspaso entre la Roma y el Fenerbahçe, mientras el Manchester United espera un inyección de dinero procedente de la venta al Marsella
Gasperini cierra el acuerdo con Greenwood
El delantero inglés ha alcanzado un principio de acuerdo con el gigante italiano para firmar un contrato de cinco años valorado en unos 4,5 millones de euros por temporada. Según La Gazzetta dello Sport, pese al interés del Fenerbaçe y de Arabia Saudí, Greenwood aceptó liderar la revolución táctica de Gasperini en Roma tras la pregunta del técnico: «¿Estás listo para correr?». Su respuesta fue un rotundo «sí».
Las condiciones personales están cerradas, pero aún hay diferencia económica: la Roma prepara 45 millones con bonus, mientras el Marsella pide 50. El club francés no cede, ya que tiene sobre la mesa la oferta del Fenerbache, con un salario de 7 u 8 millones netos por temporada, cifra que la Roma no alcanza.
- AFP
La ganancia inesperada del Manchester United y la postura firme del Marsella
Las negociaciones se siguen de cerca en Old Trafford. El Manchester United percibirá el 40 % de cualquier futura venta del delantero, así que una transferencia de 50 millones de euros le reportaría 20 millones. Por eso el Marsella rechaza ofertas reducidas, tras ficharlo por 31,6 millones en 2024.
Greenwood se impacientó en Francia y, según informes, pidió al club que lo deje marchar antes del inicio de la pretemporada. Esta semana se sometió a pruebas físicas en las instalaciones del Marsella, pero su entorno ha confirmado a la Roma que prefiere jugar en el Olímpico, atraído por la Liga de Campeones.
Reacción negativa de los aficionados y dilemas morales
El posible fichaje de Greenwood no ha convencido a todos en Roma. Un grupo de aficionados ha lanzado una petición en línea para bloquearlo, debido a sus polémicas extradeportivas y problemas legales. Argumentan que contrata a Greenwood contradice la iniciativa del club «Amami e Basta» contra la violencia de género.
Los aficionados explican: «No se trata de hostilidad personal ni de negar segundas oportunidades, sino de la responsabilidad del club al elegir quien representa su escudo. Greenwood ha protagonizado graves polémicas, como problemas disciplinarios con la selección inglesa y acusaciones de violencia doméstica y sexual que han acaparado la atención mundial».
- Getty Images Sport
La visión táctica de Gasperini para la delantera
Gasperini ya planea un papel protagonista para Greenwood en su 3-4-2-1, probablemente por la derecha, como uno de los dos mediapuntas. Esa promesa, sumada a la posibilidad de jugar la Champions, ha hecho que el delantero ignore al Atlético.
Los Giallorossi negocian con el Marsella para cubrir los 5 millones de diferencia, y con la aprobación del Grupo Friedkin, hoy podría ser decisivo. Si se cierra, sería el fichaje más caro de la Roma, superando los 42 millones pagados por Patrik Schick.
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