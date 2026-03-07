¿Mason Greenwood se marcha? La salida del Marsella es «una posibilidad real» ante el interés de Arabia Saudí, después de que el delantero inglés despreciara a sus compañeros en la derrota en la tanda de penaltis

Con el club atravesando actualmente un periodo de tensión interna y presión financiera tras su inesperada eliminación de la Liga de Campeones, la perspectiva de un lucrativo traspaso comienza a vislumbrarse en el horizonte. A pesar de que el Marsella ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla de la Ligue 1, impulsado por la impresionante cifra de 24 goles de Greenwood en todas las competiciones esta temporada, esta posible venta se considera una medida estratégica, ya que el club contempla una necesaria renovación de la plantilla durante el próximo mercado de fichajes para compensar las pérdidas y reconstruir la competitividad del equipo.