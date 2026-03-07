AFP
¿Mason Greenwood se marcha? La salida del Marsella es «una posibilidad real» ante el interés de Arabia Saudí, después de que el delantero inglés despreciara a sus compañeros en la derrota en la tanda de penaltis
Las consecuencias financieras y la perspectiva de una renovación de la plantilla
Con el club atravesando actualmente un periodo de tensión interna y presión financiera tras su inesperada eliminación de la Liga de Campeones, la perspectiva de un lucrativo traspaso comienza a vislumbrarse en el horizonte. A pesar de que el Marsella ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla de la Ligue 1, impulsado por la impresionante cifra de 24 goles de Greenwood en todas las competiciones esta temporada, esta posible venta se considera una medida estratégica, ya que el club contempla una necesaria renovación de la plantilla durante el próximo mercado de fichajes para compensar las pérdidas y reconstruir la competitividad del equipo.
Greenwood aislado durante la tanda de penaltis
Las preocupaciones sobre la actitud de Greenwood han sido destacadas por el medio francés L'Equipe, que sugiere que el delantero no parece estar totalmente comprometido con el proyecto colectivo. Los informes indican que su integración sigue siendo incompleta desde su llegada en julio de 2024. La fricción se hizo visible durante la reciente derrota en la Copa de Francia contra el Toulouse, donde Greenwood se mantuvo al margen de sus compañeros durante la tanda de penaltis.
Arabia Saudí se perfila como un destino potencial.
Aunque anteriormente el Atlético de Madrid estaba interesado, ahora la atención se ha desplazado hacia la Liga Profesional Saudí. El fichaje por un equipo del Golfo se describe ahora como una «posibilidad real» para Greenwood, que podría alcanzar un precio de traspaso de alrededor de 50 millones de euros. Un acuerdo de este tipo contribuiría de manera significativa a equilibrar las cuentas del Marsella, aunque es poco probable que la directiva del club apruebe una salida barata, dada la inversión inicial realizada para ficharlo.
El Manchester United se beneficiará de futuras ventas
Cualquier posible venta debe gestionarse con cuidado, ya que el Manchester United tiene derecho a una parte sustancial de los ingresos. El informe añade que el Marsella debe devolver «entre el 35 % y el 40 % de los derechos al Manchester United». Esta importante cláusula de reventa significa que el OM esperará a obtener el precio más alto posible para asegurarse de obtener un beneficio considerable antes del próximo fichaje del delantero inglés.
