Mason Greenwood, sancionado para el crucial partido de la Ligue 1, mientras el Marsella espera con inquietud la recuperación del delantero

Se desató una pelea generalizada después de que Calvin Verdonk derribara a Greenwood en el minuto 13, lo que enfureció al banquillo del Marsella. El exdelantero del Manchester United recibió una tarjeta amarilla por su participación en el altercado, al igual que Verdonk y Hakon Haraldsson, pero no pudo continuar y fue sustituido poco después por Ethan Nwaneri.

Fue el jugador cedido por el Arsenal quien abrió el marcador justo antes del descanso, pero los goles de Thomas Meunier y Olivier Giroud aseguraron la remontada del Lille, lo que ha debilitado las opciones del Marsella de conseguir una plaza en la Liga de Campeones. Los Phoceens siguen terceros en la Ligue 1, pero ahora solo cinco puntos les separan del séptimo clasificado, el Rennes, a falta de siete jornadas para el final de la temporada.