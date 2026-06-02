Según la BBC, el delantero del Marsella Greenwood es el principal objetivo de fichaje para los candidatos a la presidencia del Fenerbahçe. El expresidente Aziz Yildirim y Hakan Safi compiten por el liderazgo del equipo turco, y el anuncio oficial se espera este domingo.

Se espera que las condiciones personales no sean un obstáculo, pues el club estambulí respaldará con fuerza al ganador para asegurar el fichaje de Greenwood.