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Adhe Makayasa

Traducido por

Mason Greenwood podría volver a jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada, pues los dos candidatos a la presidencia de un club europeo quieren fichar al exdelantero del Manchester United

Fichajes
M. Greenwood
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Mason Greenwood, exdelantero del Manchester United de 24 años, podría regresar pronto a la máxima competición europea de clubes. Ambos candidatos a la presidencia del F. C. Barcelona lo han convertido en su prioridad de fichaje. Cada vez parece más probable que deje el Marsella este verano, y un traspaso a Turquía le brindaría otra oportunidad de jugar la Liga de Campeones.

  • Los grandes clubes turcos buscan un delantero

    Según la BBC, el delantero del Marsella Greenwood es el principal objetivo de fichaje para los candidatos a la presidencia del Fenerbahçe. El expresidente Aziz Yildirim y Hakan Safi compiten por el liderazgo del equipo turco, y el anuncio oficial se espera este domingo.

    Se espera que las condiciones personales no sean un obstáculo, pues el club estambulí respaldará con fuerza al ganador para asegurar el fichaje de Greenwood.

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    El Marsella está abierto a ofertas

    A pesar de sus buenos números —48 goles en 81 partidos con el Marsella y 16 dianas la temporada pasada que le valieron el segundo puesto en la clasificación de la Bota de Oro de la Ligue 1—, Greenwood podría dejar la costa sur de Francia. El director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, confirmó la semana pasada que el club escuchará ofertas por el delantero, aunque le quedan tres años de contrato.

  • Recuperarse lejos del United

    El jugador, de 24 años, reconstruye su carrera en Francia tras una investigación interna del United que descartó su regreso al club, pese a la retirada de los cargos por intento de violación y agresión en febrero de 2023.

    Su paso por Francia también estuvo bajo lupa, y el nuevo técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, tuvo que disculparse por defenderlo cuando lo dirigió en el Marsella. Si el traspaso se concreta, el United recibirá una considerable cuota de reventa del acuerdo de 31,6 millones de euros (26,6 millones de libras) que lo llevó a Francia en julio de 2024.

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    La Liga de Campeones nos espera

    El Fenerbaçhe se clasificó para la fase previa de la Liga de Campeones tras quedar segundo en la Super Lig, a solo tres puntos del campeón, el Galatasaray. Para Greenwood esto es más atractivo que el Marsella, quinto en la Ligue 1 y destinado a la Europa League. También se menciona a la Roma, pero su futuro inmediato depende de las elecciones a la junta del domingo, antes de que lleguen ofertas oficiales.