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Mason Greenwood llega a un acuerdo con la Roma a pesar de los fuertes rumores que lo vinculaban con el Fenerbahçe
La Roma da un paso adelante en su intento por fichar a Greenwood
La Roma ha avanzado en el fichaje de Greenwood tras acordar las condiciones personales con el delantero del Marsella. Según el *Corriere dello Sport*, el jugador de 24 años ha aceptado recalar en el Estadio Olímpico. El contrato propuesto incluye un salario neto inicial de 4 millones de euros más bonificaciones por rendimiento.
La propiedad romanista quiere reforzar la plantilla y ve en Greenwood un objetivo clave para el ataque. No obstante, el traspaso aún no está cerrado: el Marsella valora al jugador en unos 55 millones de euros, y la Roma prepara una oferta inicial de unos 40 millones.
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Las negociaciones entre los clubes continúan.
Greenwood ya habría acordado sus condiciones personales, pero la Roma y el Marsella aún negocian el precio del traspaso. El Marsella necesita dinero por sus problemas económicos y para garantizar su plaza en la próxima Europa League.
Su buen momento en la Ligue 1 no cambia la necesidad de vender. Además, el jugador parece dispuesto a marcharse: ya habría devuelto las llaves de su casa en Aix.
La Roma se sitúa en cabeza
Durante gran parte del verano, el Fenerbaçe pareció el destino más probable para Greenwood. El interés del club turco creció cuando el candidato presidencial Hakan Safi vinculó su campaña al fichaje y anunció un acuerdo hasta 2030.
Sin embargo, su derrota electoral ante Aziz Yildirim eliminó ese plan y esfumó el traspaso a Estambul. Ahora la Roma, que busca reforzar su ataque, aparece como favorita para fichar al delantero.
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Las tasas de transferencia siguen siendo un obstáculo
La Roma y el Marsella negocian el traspaso de Greenwood. Aunque el jugador prefiere al Marsella, aún hay una diferencia notable entre el precio pedido y la oferta.
La Roma insiste en rebajar la valoración del Marsella antes de la pretemporada. Cualquier acuerdo también interesa al Manchester United, que, según se informa, se beneficiaría de una cláusula de reventa incluida en el anterior traspaso de Greenwood.