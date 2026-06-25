Los directivos del club francés mantienen una postura firme en las negociaciones, pese a un inminente escrutinio financiero de los reguladores nacionales. Los posibles compradores creen que la actual inestabilidad financiera del club les obligará a ceder.

Una fuente cercana a la directiva del Marsella confesó a L'Equipe: «Muchos creen que el OM venderá a Greenwood barato este verano porque debe vender jugadores, pero se equivocan; hay demasiado en juego, tanto simbólica como financieramente».