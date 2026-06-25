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Mason Greenwood llega a un acuerdo con el Fenerbaçe, mientras el Marsella fija sus condiciones de traspaso
Los grandes clubes turcos se disputan al delantero
La nueva directiva del Fenerbaçe ha negociado con éxito un lucrativo contrato con los representantes del delantero. Según L'Equipe, el club turco ofrece de momento un paquete de 30 millones de euros más bonificaciones. Esta cifra está lejos de las expectativas del Marsella, que pide mucho más.
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El Marsella rechaza una venta a bajo precio
Los directivos del club francés mantienen una postura firme en las negociaciones, pese a un inminente escrutinio financiero de los reguladores nacionales. Los posibles compradores creen que la actual inestabilidad financiera del club les obligará a ceder.
Una fuente cercana a la directiva del Marsella confesó a L'Equipe: «Muchos creen que el OM venderá a Greenwood barato este verano porque debe vender jugadores, pero se equivocan; hay demasiado en juego, tanto simbólica como financieramente».
Los rivales se enfrentan a un punto muerto en el mercado de fichajes
Varios clubes de Europa y Oriente Medio sufren problemas internos de plantilla. Atlético de Madrid y Al-Hilal necesitan vender a altos salarios como Julián Álvarez o Malcom antes de fichar. La Roma quiere al inglés como punta de lanza, pero primero debe autorizar la salida de Manu Koné y Evan Ndicka.
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El enfrentamiento precede a los entrenamientos de pretemporada
El Marsella probablemente impondrá un periodo de austeridad financiera tras el aplazamiento de la decisión de la DNCG, el regulador financiero del fútbol francés. Si el Fenerbahçe no eleva su oferta a los 50-55 millones de euros pedidos, las negociaciones podrían estancarse este verano. El delantero debe esperar a un acuerdo entre los directores operativos para resolver su futuro en Europa.