Mason Greenwood envía un emotivo mensaje de despedida a la afición del Marsella tras cerrar su fichaje por el Fenerbahçe por 39 millones de euros

Pocas horas después de que el Fenerbahçe confirmara su fichaje, Greenwood se despidió del Marsella en redes. El delantero recordó sus dos temporadas en el Stade Vélodrome y agradeció el apoyo recibido.

En sus redes escribió: «Ahora que mi etapa en el Olympique de Marsella termina, gracias por todo. Ha sido un privilegio representar este club. A la afición, gracias por vuestro apoyo; siempre lo recordaré. Le deseo mucho éxito al club. Gracias, Marsella».