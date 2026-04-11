A pesar de su gran actuación como creador de juego, Greenwood dejó claro que su principal objetivo sigue siendo marcar goles y terminar la temporada como máximo goleador de la Ligue 1, ya que actualmente ocupa el tercer puesto con 15 tantos, a solo uno del astro del Rennes, Esteban Lepaul, y de la revelación del Estrasburgo, Joaquín Panichelli.

«¿Máximo goleador de la Ligue 1? Intento marcar todos los goles posibles para ayudar al equipo», declaró tras el partido. «La temporada pasada compartí el título con Ousmane Dembélé, pero esta vez quiero ganarlo yo solo».