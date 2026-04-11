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Mason Greenwood busca ser el máximo goleador de la Ligue 1 y ya suma dos asistencias en la victoria del Marsella sobre el Metz
Greenwood devuelve al Marsella a la senda de la victoria
Greenwood brilló en la victoria del Marsella 3-1 sobre el Metz, clave para dejar atrás dos derrotas. A los 13 minutos inició el 1-0 con un pase en profundidad a Aubameyang, que definió tras un contraataque veloz. Tras el descanso, asistió a Igor Paixao para el 2-0. Georgiy Tsitaishvili acortó distancias, pero Hamed Junior Traore sentenció en el descuento y dio el tercer puesto al Marsella.
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Greenwood deja clara su ambición de ganar la Bota de Oro
A pesar de su gran actuación como creador de juego, Greenwood dejó claro que su principal objetivo sigue siendo marcar goles y terminar la temporada como máximo goleador de la Ligue 1, ya que actualmente ocupa el tercer puesto con 15 tantos, a solo uno del astro del Rennes, Esteban Lepaul, y de la revelación del Estrasburgo, Joaquín Panichelli.
«¿Máximo goleador de la Ligue 1? Intento marcar todos los goles posibles para ayudar al equipo», declaró tras el partido. «La temporada pasada compartí el título con Ousmane Dembélé, pero esta vez quiero ganarlo yo solo».
Se perfila una reñida lucha por la Bota de Oro
La determinación de Greenwood se debe, en parte, a las circunstancias que rodearon el desenlace de la temporada pasada. Aunque terminó empatado a 21 goles con Dembélé, la Bota de Oro oficial de la Ligue 1 se otorgó al extremo del París Saint-Germain debido a los criterios de desempate. La decisión se basó en las estadísticas de penaltis: Greenwood marcó siete, mientras que Dembélé solo convirtió uno. Esta temporada, Greenwood lidera con 15 goles frente a los 10 de Dembélé, aunque la lucha sigue abierta porque Lepaul, Panichelli y el delantero del Lens Odsonne Edouard también aspiran al premio.
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¿Y ahora qué?
La victoria impulsa al Marsella y a su técnico, Habib Beye, en su lucha por terminar entre los tres primeros y lograr la clasificación para la próxima Liga de Campeones. El equipo marcha tercero en la Ligue 1 con 52 puntos en 29 partidos, solo dos por encima del Lille (28 encuentros). Su próximo compromiso será fuera de casa ante el Lorient.
Con Greenwood brillando como goleador y asistente, el club espera mantener la dinámica positiva en las últimas jornadas, mientras el jugador de 24 años aspira a la Bota de Oro de la Ligue 1.