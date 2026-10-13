Anderson, que llegó en un traspaso estival de 116 millones de libras (154 millones de dólares) y recibió el premio al mejor jugador del partido en Merseyside, asegura que la plantilla utiliza las críticas generalizadas como motivación.

«Estamos todos muy unidos, más unidos que nunca, y creo que tenemos que estarlo», explicó Anderson tras el pitido final. «Tenemos que mantenernos unidos. Creo que eso nos une aún más. Te da la determinación para salir aquí, con todo el mundo en tu contra, y derrotarlos, que es lo que hicimos».

Al reflexionar sobre el ambiente hostil y la ejecución del plan táctico del City, el internacional inglés añadió: «[En la] segunda parte mostramos mucha más calidad [que] en la primera. Había mucho ruido en la primera parte, pero conseguimos acallarlos en la segunda, ejecutamos mejor el plan y marcamos tres goles realmente buenos».



