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Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Más tiempo de descanso para tratamientos y cuenta atrás para sustituciones: así cambian las reglas de la Premier League para la temporada 2026-27

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La Premier League ha anunciado un amplio conjunto de modificaciones normativas obligatorias y directrices arbitrales de cara a la temporada 2026-27. Elaboradas junto a la PGMOL y basadas en una exhaustiva encuesta anual, estas actualizaciones combaten las tácticas de pérdida de tiempo y ajustan los criterios para las intervenciones del vídeo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Cambios radicales para combatir los retrasos

    Los clubes de primera división deben acatar nuevas normas de tiempo para agilizar los partidos y evitar tácticas dilatorias. Un jugador lesionado que necesite evaluación deberá permanecer fuera del campo al menos un minuto, el doble que antes. Además, se aplicarán cuentas atrás estrictas para saques de banda, de puerta y sustituciones, con sanciones si se superan los plazos.

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  • Se reestructuran los protocolos de arbitraje

    Tras consultas con el Grupo Asesor para la Mejora del Juego, se modificó el marco normativo. Los árbitros reforzarán el control sobre agarrones, simulaciones y entradas desleales en el área. Además, los árbitros asistentes de vídeo podrán revisar las segundas tarjetas amarillas.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Los datos de los estudios determinan los límites físicos

    Tras una encuesta independiente, en la que el 96 % de los participantes mostró frustración por los tiempos muertos tácticos de los porteros, la liga confirmó que mantendrá el alto umbral físico de las faltas y rechazará las ampliaciones opcionales de la normativa internacional para preservar la velocidad y la identidad competitiva del fútbol inglés.

  • Los entrenadores se enfrentan a intensos ajustes tácticos

    El cuerpo técnico debe revisar ya sus protocolos de partido en la pretemporada para cumplir los estrictos límites de cambios. Las plantillas que suelen usar pausas tácticas verán comprometida su reorganización defensiva por las largas ausencias por lesión. Estos cambios penalizarán a los equipos menos disciplinados en el intenso arranque invernal y supondrán una dura prueba para los entrenadores.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resumen: principales cambios normativos

    Categoría normativa

    Norma o procedimiento anterior

    Nueva norma / Directrices para 2026-27

    Sanciones por incumplimiento

    Tratamiento de lesiones en el terreno de juego

    Antes, los jugadores debían permanecer fuera del terreno de juego 30 segundos antes de reingresar.

    Ahora debe permanecer fuera 1 minuto.

    Por tanto, el equipo jugará con diez jugadores durante más tiempo mientras el jugador lesionado espera.

    Cuenta atrás para la sustitución

    Antes no había límite para salir.

    Los sustituidos deben salir en 10 segundos.

    Si tarda más, el suplente deberá esperar 1 minuto antes de ingresar (en la siguiente interrupción).

    Reanudaciones con saque de banda y saque de puerta

    Antes, los árbitros solo advertían o mostraban tarjetas amarillas por pérdidas de tiempo prolongadas.

    Se aplicará una cuenta regresiva estricta de 5 segundos y la regla de inversión de la reanudación ante tácticas dilatorias.

    Saque de banda: la posesión pasa al equipo contrario.

    Saque de puerta: se concede un córner al rival.

    Ampliación del alcance del VAR

    Antes, el VAR no podía revisar las segundas amarillas.

    Ahora debe revisar las decisiones que lleven a una segunda amarilla y la consiguiente roja.

    Así se reducen las expulsiones injustas por errores en esas amonestaciones.

    Sanciones por tirar del pelo

    Antes, las sanciones no tenían un criterio único entre amonestación y expulsión directa.

    Ahora hay directrices claras que distinguen según la fuerza e intención de la acción.

    Fuerza excesiva o brutalidad: tarjeta roja directa.

    Sin fuerza excesiva: tarjeta amarilla.

    Entradas al portero

    Antes se ignoraban a menos que hubiera un impacto fuerte o agresión clara.

    Se sancionará a cualquier atacante que obstaculice al portero sin intención de jugar el balón.

    Se pita falta dentro del área de penalti para proteger al portero.

    Infracciones por agarrar

    El umbral de contacto en jugadas a balón parado se consideraba demasiado indulgente.

    Se reconoce mejor en el campo las acciones de retención ajenas al juego que afectan claramente a un atacante.

    Se señalará tiro libre directo o penalti si un defensor se dirige solo al adversario, sin disputar el balón.