¿Más talento natural que Lionel Messi? Así fue trabajar con el «artista» Ronaldinho y los «galácticos» del AC Milan: Andrea Pirlo, David Beckham y Kaká

El Balón de Oro y dos veces Jugador Mundial de la FIFA llegó a San Siro en 2008 tras cinco años memorables en el Barcelona. Ronaldinho dejó el Camp Nou cuando Lionel Messi ya despegaba en el primer equipo.

En Italia revivió su magia y sumó la Serie A a un palmarés que ya incluía La Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Mundo; después, de vuelta en Brasil con el Atlético Mineiro, conquistó la Copa Libertadores.

Su carrera y vida son ahora una serie documental de Netflix que muestra cómo alcanzó la cima del fútbol siempre con una sonrisa.