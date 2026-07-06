Su contrato no se renovó tras siete años en el club. Aun así, Brandt asumió un papel de liderazgo, solo por detrás del capitán Emre Can y del vicecapitán Nico Schlotterbeck.

Ahora Anton asumirá ese rol. Su ascenso podría incluir un notable aumento salarial —se informa que cobra unos 5,5 millones de euros al año— y un nuevo contrato que reconozca su «estatus como jugador clave», según el informe.

Su actual contrato vence el 30 de junio de 2028, pero la extensión podría llevarlo hasta 2030. Las conversaciones comenzarán en las próximas semanas.