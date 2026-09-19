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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Más rápido que en la Premier League!»: Harry Kane hace una atrevida confesión tras pulverizar el récord goleador de la Bundesliga

Bayern Múnich
H. Kane
Bundesliga

Harry Kane expresó un inmenso orgullo después de convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga en la victoria del Bayern de Múnich por 7-0 sobre el Union Berlin. El capitán de Inglaterra reaccionó tras pulverizar el récord en solo 98 partidos, al tiempo que elogió la actuación completa de su equipo.

  • Kane expresa su orgullo tras batir un récord histórico

    El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane expresó su alegría tras convertirse en el jugador más rápido de la historia en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. El jugador de 33 años alcanzó ese hito en su 98.º partido de liga durante la goleada por 7-0 del Bayern ante el Union Berlin.

    Kane marcó dos goles en la victoria, elevando su cuenta a 101 tantos en la máxima categoría alemana.

    Tras el partido, el delantero reflexionó sobre haber replicado su éxito goleador fuera de la Premier League, al tiempo que dio las gracias a sus compañeros.

    «Muy orgulloso, la verdad, de alcanzar los 100 goles en la Bundesliga», dijo Kane a los periodistas. «Obviamente, lo he hecho en la Premier League, así que ahora conseguirlo en una liga diferente es algo de lo que estoy realmente orgulloso. Lo único que puedo decir es un enorme gracias al equipo».

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    El delantero elogia una actuación completa antes del parón internacional

    Más allá de su hito individual, Kane destacó la importancia de ofrecer una actuación dominante del equipo antes de afrontar el parón internacional. El delantero señaló que, aunque el Bayern había ido ganando partidos, todavía no había firmado una actuación a la altura de la temporada pasada.

    También elogió la concentración de la plantilla por mantener la máxima intensidad de principio a fin ante el Union Berlin.

    «Creo que estábamos esperando un partido así esta temporada», dijo Kane. «Hemos ganado partidos y jugado bien, pero quizá no al nivel de la temporada pasada. Así que fue bonito mostrar una actuación así antes del parón internacional. No queríamos un tropiezo hoy antes de las tres semanas de parón. Nuestra actuación fue del máximo nivel de principio a fin. Ahora podemos disfrutarlo».


  • La eficiencia histórica destroza el récord de Dieter Muller

    El hito histórico de Kane pulverizó el récord anterior que ostentaba Dieter Muller, que necesitó 129 partidos para marcar 100 goles con el Colonia. El capitán de Inglaterra alcanzó el centenar en 31 encuentros menos, lo que equivale a casi una temporada completa de la Bundesliga.

    Desde su llegada a Alemania en 2023, Kane promedia un gol cada 78,3 minutos en la Bundesliga.

    Ese ritmo goleador supera al de delanteros icónicos como Erling Haaland, Robert Lewandowski y Gerd Muller.

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  • imago-sport-1083462482.jpgMatthias Koch

    Coge impulso hacia el objetivo del doble centenar

    El doblete ante el Union Berlin elevó el balance total de Kane con el Bayern a 152 goles en 154 partidos en todas las competiciones. Tras haber marcado 61 veces en 51 encuentros la temporada pasada, el delantero mantiene una trayectoria goleadora extraordinaria.

    Kane afronta ahora el parón internacional de tres semanas en un estado de forma sensacional tanto con su club como con su selección.

    El goleador del Bayern intentará mantener su ritmo histórico cuando se reanude la competición doméstica.