El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane expresó su alegría tras convertirse en el jugador más rápido de la historia en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. El jugador de 33 años alcanzó ese hito en su 98.º partido de liga durante la goleada por 7-0 del Bayern ante el Union Berlin.

Kane marcó dos goles en la victoria, elevando su cuenta a 101 tantos en la máxima categoría alemana.

Tras el partido, el delantero reflexionó sobre haber replicado su éxito goleador fuera de la Premier League, al tiempo que dio las gracias a sus compañeros.

«Muy orgulloso, la verdad, de alcanzar los 100 goles en la Bundesliga», dijo Kane a los periodistas. «Obviamente, lo he hecho en la Premier League, así que ahora conseguirlo en una liga diferente es algo de lo que estoy realmente orgulloso. Lo único que puedo decir es un enorme gracias al equipo».