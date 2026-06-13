Algunos creen que la fase de grupos se limita a tres partidos contra Uruguay, España y Cabo Verde; sin embargo, lo que suceda en ellos podría tener repercusiones durante años.
La selección no solo busca avanzar, sino consolidar una nueva identidad técnica y confirmar que los últimos cambios fueron un paso en la dirección correcta.
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Además, el torneo permite evaluar a la generación que deberá liderar la selección en los próximos años y medir su reacción ante la presión máxima.
En juego están el futuro de Donis, la continuidad de los responsables de la Federación y la identidad de la selección en los próximos años; por eso el torneo va más allá de una simple participación en el Mundial.
Por eso, cada minuto que juegue la selección saudí en Estados Unidos irá más allá de los resultados, pues lo que ocurra podría definir el perfil del equipo para los próximos años.