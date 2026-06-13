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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Más que un torneo: el Mundial 2026 marca el futuro de la selección saudí

FEATURES
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
G. Donis
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Grecia

¿Qué le depara a la selección verde el Mundial de 2026?

En circunstancias normales, el Mundial es un torneo para medir la fuerza de las selecciones y lograr objetivos. Pero para la selección saudí, la edición de 2026 va más allá de una simple participación en la máxima cita del fútbol.

Tras meses de cambios técnicos y administrativos, los próximos partidos serán una prueba decisiva que podría definir el rumbo del equipo y de su proyecto deportivo.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Una decisión audaz antes del Mundial

    A menos de dos meses del Mundial, la Federación Saudí destituyó al francés Hervé Renard y nombró al griego Georgios Donis en un momento delicado.

    La decisión llegó tras la concentración de marzo, donde perdieron 4-0 con Egipto y 1-2 con Serbia, resultados que generaron dudas sobre su rendimiento en la Copa.

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    La apuesta era arriesgada: Donis no tuvo tiempo para desarrollar su proyecto y debió lograr resultados inmediatos en el torneo más difícil.

    Pese a ello, en poco tiempo el técnico heleno devolvió parte de la confianza a la afición tras una mejoría en los últimos amistosos.

    • Anuncios
  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis no solo se defiende a sí mismo

    Algunos creen que Donis llega al Mundial buscando un logro personal o un buen inicio con Arabia Saudí, pero la situación es más compleja.

    El técnico griego no solo se juega su futuro, sino también la decisión de la Federación Saudí de contratarlo en un momento tan delicado, una elección que ha recibido duras críticas.

    Un buen torneo o resultados positivos le darían la confianza de la afición y la posibilidad de seguir hasta la Copa de Asia y más allá.

    De lo contrario, un mal rendimiento lo convertiría en la primera víctima, pues su llegada se justificó por la necesidad de una reacción inmediata.

  • El futuro de la gestión está en juego

    El problema no es solo el entrenador, sino también los responsables de la Federación Saudí, que han puesto en juego gran parte de su credibilidad con esta decisión.

    La actual dirección ha recibido muchas críticas por el bajo rendimiento de algunas selecciones y por polémicos errores técnicos.

    Un buen resultado en el Mundial les permitiría seguir con sus planes y preparar con calma la próxima etapa de la selección.

    Pero un mal rendimiento podría forzar cambios importantes en la gestión, dada la alta expectativa de la afición saudí.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    El Mundial que lo decidirá todo

    Algunos creen que la fase de grupos se limita a tres partidos contra Uruguay, España y Cabo Verde; sin embargo, lo que suceda en ellos podría tener repercusiones durante años.

    La selección no solo busca avanzar, sino consolidar una nueva identidad técnica y confirmar que los últimos cambios fueron un paso en la dirección correcta.

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    Además, el torneo permite evaluar a la generación que deberá liderar la selección en los próximos años y medir su reacción ante la presión máxima.

    En juego están el futuro de Donis, la continuidad de los responsables de la Federación y la identidad de la selección en los próximos años; por eso el torneo va más allá de una simple participación en el Mundial.

    Por eso, cada minuto que juegue la selección saudí en Estados Unidos irá más allá de los resultados, pues lo que ocurra podría definir el perfil del equipo para los próximos años.

World Cup
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