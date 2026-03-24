Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Más que mi propia madre!» - Riccardo Calafiori revela las «constantes» llamadas de Gennaro Gattuso al hablar de la «estupenda» cena que tuvo con el seleccionador de Italia

R. Calafiori
G. Gattuso
Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El defensa del Arsenal Riccardo Calafiori ha hablado abiertamente sobre el intenso estilo de gestión de personal del seleccionador italiano Gennaro Gattuso, y ha bromeado diciendo que el técnico de la Azzurri le ha llamado más a menudo que su propia madre en los últimos meses. Este versátil jugador de 23 años se está preparando para una decisiva eliminatoria de clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte, en la que Italia busca evitar quedarse fuera del torneo por tercera vez consecutiva.

  • El enfoque práctico de Gattuso en la gestión

    Gattuso, exentrenador del AC Milan y del Nápoles, ha pasado los últimos meses viajando por toda Europa para mantener el contacto personal con su plantilla de cara a la repesca de clasificación para el Mundial, un nivel de dedicación que sin duda ha calado hondo entre sus jugadores. Calafiori, que ha sufrido varias lesiones recientemente en el Arsenal, señaló que el entrenador estuvo siempre presente durante su recuperación.

    Desde el centro de entrenamiento de Coverciano, en Italia, Calafiori habló sobre la frecuencia de sus conversaciones. «En los últimos meses he sabido más de él que de mi madre», dijo Calafiori el martes.

    «Cuando estaba de baja o no jugaba tanto, me llamaba constantemente. Y la cena con él fue estupenda. Nos dio la oportunidad de estar juntos. Fue como una cena entre amigos».



    • Anuncios
  • Gennaro GattusoGetty

    Una cena repleta de estrellas en Londres

    Las sesiones de integración no solo han contado con la presencia del entrenador. Gattuso ha estado acompañado por figuras destacadas del fútbol italiano durante sus visitas, entre ellas el jefe de la delegación de la selección nacional, Gianluigi Buffon, y el segundo entrenador, Leonardo Bonucci. El trío se reunió recientemente con Calafiori en Londres, lo que ha permitido al joven defensa aprovechar una gran experiencia en la que inspirarse mientras afronta su primera temporada en la Premier League.

    El ambiente en estas reuniones parece girar tanto en torno a la tutoría como a la táctica. «Se compartieron muchas anécdotas futbolísticas, porque los tres tienen muchas», reveló Calafiori.


  • Luchando por ganarse minutos en el Emirates

    La situación de Calafiori en el club se ha complicado en las últimas semanas. Tras un comienzo brillante en el Arsenal tras su fichaje procedente del Bolonia, una lesión muscular a finales de diciembre le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un mes. En su ausencia, Piero Hincapié se ha convertido en una opción fiable para Mikel Arteta, lo que significa que el italiano ya no tiene asegurada la titularidad en el equipo líder de la Premier League.

    A pesar de la competencia nacional, Calafiori sigue centrado en el panorama general. El Arsenal cuenta actualmente con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City en la lucha por el título, aunque recientemente sufrió un revés al caer derrotado en la final de la Copa de la Liga inglesa.

    Para el defensa, recuperar la plena forma física es una prioridad mientras se prepara para sus compromisos internacionales. «Tenemos que prepararnos como si fuera un partido normal. Sabemos lo delicado que es», afirmó Calafiori.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-ESTAFP

    El sueño de clasificarse para el Mundial

    La presión sobre la selección italiana es enorme. Tras quedarse fuera de los dos últimos Mundiales tras sufrir sorprendentes derrotas en la repesca ante Suecia y Macedonia del Norte, el país está ansioso por asegurarse una plaza en el próximo torneo que se celebrará en Norteamérica. Para ello, primero deben imponerse a Irlanda del Norte en Bérgamo antes de enfrentarse a Gales o a Bosnia-Herzegovina.

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR