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¿Más que Alexander Isak? A Harry Kane le han dicho que una cifra de traspaso de 500 millones de libras «merecería la pena» tras las grandes expectativas de los directivos del Bayern de Múnich
¿Cuándo vence el contrato de Kane con el Bayern?
El Bayern, campeón de la Bundesliga, tiene a su emblemático número 9 vinculado a un contrato hasta 2027. Le han visto reescribir los libros de récords al marcar 133 goles en 136 partidos. Kane ya es el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham y de la selección inglesa.
Tras romper su maldición de los trofeos en Alemania, este eterno jugador de 32 años está en plena carrera por conquistar más títulos importantes con su club y su selección. Tiene la mirada puesta en la gloria de la Liga de Campeones en 2026, antes de otra campaña mundialista el próximo verano.
Si lograra cualquiera de esos títulos, o potencialmente ambos, se convertiría en un serio candidato al Balón de Oro. Teniendo en cuenta su prestigio en el fútbol mundial, no es de extrañar que el Bayern esté intentando negociar nuevas condiciones.
No tienen intención de aceptar ofertas por Kane, pero el presidente honorario Hoeness ha declarado a kicker —tras ver cómo el delantero sueco Isak se convertía en el jugador más caro del fútbol británico al dejar el Newcastle para fichar por el Liverpool en 2025—: «Fue un pequeño riesgo [gastar 100 millones de euros en él en 2023]. Pero ha jugado increíblemente bien para nosotros en los últimos años. Si tenemos en cuenta la relación calidad-precio, yo diría que 150 millones de euros. Pero luego ves que Alexander Isak, del Liverpool, costó 150 millones de euros (131 millones de libras/173 millones de dólares). Si él vale 150 millones de euros, entonces Harry vale 250 millones de euros (218 millones de libras/289 millones de dólares)».
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¿Cuánto valdría Kane en el mercado de fichajes?
Es posible que esas cifras sean un poco exageradas, pero no se puede negar el valor de Kane para cualquier equipo, teniendo en cuenta los impresionantes números que sigue registrando. Su antiguo compañero en el Tottenham, Friedel, cree que uno de los mejores goleadores de la historia podría considerarse un activo de valor incalculable.
Al ser preguntado sobre la valoración de Hoeness y si Kane valdría más de 200 millones de libras, Friedel —en declaraciones a Gambling.com, que clasifica los mejores casinos online del Reino Unido— dijo a GOAL: «¡Sí, 300, 400, 500 millones de libras! Yo diría que este chico es un jugador brillante, brillante, brillante. Pero lo más importante es que, a medida que se hace mayor, es un tipo brillante.
«No hay nada malo que pueda decir o que dijera jamás sobre él. Y si alguien lo hiciera, yo sería uno de los primeros en salir en su defensa porque es brillante, de verdad. Si un equipo lo quisiera y pudiera permitírselo, él lo valdría. Así es como veo a Harry Kane».
¿Fichará Kane por el Allianz Arena?
Se ha especulado con el regreso de Kane a la Premier League, donde podría batir el récord histórico de goles de Alan Shearer, mientras que, según se dice, equipos de la Liga Profesional de Arabia Saudí y de la MLS han mostrado interés por él.
El propio jugador no ha dado ninguna indicación de que esté buscando un nuevo reto. En noviembre de 2025 declaró: «Este fichaje ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. He disfrutado cada momento. Vivir una nueva liga, formar parte de un equipo como el Bayern de Múnich y vivir esas noches europeas, disfrutar del ambiente de la liga alemana y rodearme de diferentes culturas con distintos jugadores... Creo que ha sido un gran paso en mi carrera».
Añadió sobre la posibilidad de prolongar su relación con el gigante de la Bundesliga: «Estoy bastante abierto a quedarme más tiempo. Tal y como estamos ahora y tal y como estamos jugando, siento que somos uno de los mejores equipos de Europa. Así que no miro a ningún otro equipo y siento que quiero ir allí para mejorar.
«Estoy seguro de que habrá conversaciones en los próximos meses sobre el futuro y sobre lo que quiere hacer el Bayern. Sin embargo, estoy muy feliz aquí y no veo que nada vaya a cambiar en un futuro próximo».
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Últimas noticias sobre lesiones: Kane se juega su participación ante el Real Madrid
Kane ha estado recuperándose de una lesión últimamente, y Thomas Tuchel ha decidido no alinear al delantero inglés, autor de 78 goles, en los recientes amistosos contra Uruguay y Japón, con el fin de evitar cualquier riesgo innecesario para su estado físico.
Ha sido descartado para el partido contra el Friburgo del sábado, en el que el Bayern vuelve a la competición nacional, pero podría estar listo para el partido de ida de los esperados cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo martes.