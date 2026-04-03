¿Más que Alexander Isak? A Harry Kane le han dicho que una cifra de traspaso de 500 millones de libras «merecería la pena» tras las grandes expectativas de los directivos del Bayern de Múnich

El Bayern, campeón de la Bundesliga, tiene a su emblemático número 9 vinculado a un contrato hasta 2027. Le han visto reescribir los libros de récords al marcar 133 goles en 136 partidos. Kane ya es el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham y de la selección inglesa.

Tras romper su maldición de los trofeos en Alemania, este eterno jugador de 32 años está en plena carrera por conquistar más títulos importantes con su club y su selección. Tiene la mirada puesta en la gloria de la Liga de Campeones en 2026, antes de otra campaña mundialista el próximo verano.

Si lograra cualquiera de esos títulos, o potencialmente ambos, se convertiría en un serio candidato al Balón de Oro. Teniendo en cuenta su prestigio en el fútbol mundial, no es de extrañar que el Bayern esté intentando negociar nuevas condiciones.

No tienen intención de aceptar ofertas por Kane, pero el presidente honorario Hoeness ha declarado a kicker —tras ver cómo el delantero sueco Isak se convertía en el jugador más caro del fútbol británico al dejar el Newcastle para fichar por el Liverpool en 2025—: «Fue un pequeño riesgo [gastar 100 millones de euros en él en 2023]. Pero ha jugado increíblemente bien para nosotros en los últimos años. Si tenemos en cuenta la relación calidad-precio, yo diría que 150 millones de euros. Pero luego ves que Alexander Isak, del Liverpool, costó 150 millones de euros (131 millones de libras/173 millones de dólares). Si él vale 150 millones de euros, entonces Harry vale 250 millones de euros (218 millones de libras/289 millones de dólares)».