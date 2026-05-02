¡Más peligroso que el Real Madrid y el PSG! Un dato curioso anima al 1. FC Heidenheim antes del duelo contra el Bayern de Múnich

Ningún equipo marca más goles de media en el Allianz Arena. Tras el Heidenheim figura el Real Madrid, con exactamente dos goles por partido en Múnich, seguido del Inter de Milán y el París Saint-Germain —rival del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones—, con 1,5 goles cada uno.

Este sábado, en la 32.ª jornada de la Bundesliga, el FCH visita Múnich con la intención de sumar puntos en su lucha por la permanencia. Su primer duelo oficial allí fue el 3 de abril de 2019: el entonces equipo de Segunda cayó 4-5 en cuartos de final de la Copa DFB.

En noviembre de 2023 debutó en Bundesliga en el mismo escenario y perdió 4-2; poco más de un año después, en diciembre de 2024, volvió a caer por ese mismo marcador en su tercera visita.