¡Más peligroso que el Real Madrid y el PSG! El 1. FC Heidenheim logró una estadística notable ante el FC Bayern, pese al empate en el último minuto

Ningún equipo marca más goles de media en el Allianz Arena. Tras el Heidenheim aparece el Real Madrid, con exactamente dos goles por partido en Múnich, seguido del Inter de Milán y el París Saint-Germain —rival del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones—, con 1,5 goles cada uno.

El sábado, en la 32.ª jornada, el FCH visitó Múnich buscando puntos para evitar el descenso. Su primer duelo oficial allí fue el 3 de abril de 2019: el entonces equipo de Segunda perdió 4-5 en cuartos de la Copa DFB.

En noviembre de 2023 debutó en Bundesliga en Múnich y perdió 2-4; poco más de un año después, en diciembre de 2024, volvió a caer por el mismo marcador en su tercera visita.