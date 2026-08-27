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Más joven que algunos jugadores. El «eterno joven» Fabian Hurzeler «no va a hacer más que mejorar», mientras el técnico de 33 años del Brighton sigue los pasos de Graham Potter y Roberto De Zerbi
La estabilidad en la Premier League bajo la propiedad de Bloom
Brighton, con toda la razón, cree que ahora cuenta con uno de esos. Tras superar tiempos difíciles a comienzos del siglo XXI, la etapa de Tony Bloom como propietario en la costa sur ha hecho realidad los sueños.
Un ascenso meteórico sacó al Brighton del sótano y lo llevó a la élite, con los últimos nueve años codeándose con la aristocracia del fútbol inglés. Allí se ha logrado un progreso constante, con el fútbol europeo de vuelta al Amex Stadium en 2026-27.
Hurzeler, que fue nombrado sucesor de De Zerbi en 2024, ha visto dispararse su cotización tras haber trabajado anteriormente en las categorías inferiores de la selección alemana y en el St Pauli, favorito de los aficionados más alternativos.
Se acerca a los 100 partidos al mando, después de asegurar la pasada temporada un octavo puesto. Este curso disputará la Conference League, y se ha instado al Brighton a aprovechar esas ocasiones mientras busca emular los logros de su gran rival, el Crystal Palace, en lo que respecta a la conquista de un gran título continental.
- Getty/GOAL
Hurzeler ha guiado al Brighton a Europa
Con Hurzeler al mando, todo es posible. El exentrenador del Brighton, McGhee, en declaraciones realizadas en colaboración con la galería «Brighton & Hove Albion: Stand or Fall», que celebra los 125 años de historia del club, dijo a GOAL al ser preguntado por el alemán nacido en Texas que lleva las riendas en el Amex: «He llegado a conocerle un poco y lo que veo es a un tipo que no tiene edad, en el sentido de que tiene toda la concentración, confía en lo que está haciendo y en lo que quiere hacer sin ser, en ningún caso, excesivamente confiado o arrogante.
«Sabe lo que hace. Tienen un entrenador brillante en Fabian y no va a hacer más que mejorar.
«Esto es su entrada en Europa. Hablé con él sobre ello hace poco y le dije: “He jugado 10 años consecutivos en Europa como futbolista, con Aberdeen, Hamburgo y Celtic, y fueron los mejores partidos”. Esos fueron los mejores partidos, los de los martes y miércoles por la noche; nosotros no jugábamos los jueves.
«Los partidos de los martes y miércoles por la noche en Europa fueron los mejores de mi carrera y estoy seguro de que los jugadores aprenderán lo ilusionante que es la posibilidad de ir a esos lugares exóticos y jugar contra equipos extranjeros en tierras extranjeras, y los aficionados igual, les va a encantar por completo.
«Le llega ahora esa experiencia y creo que parte de ello, en lo que respecta a la Conference League, es preparar a sus jugadores y prepararle a él para el día en que lleguen a la Champions League. Todo forma parte de un proceso y puedo asegurarlo absolutamente».
125 años de drama en la costa sur para el Brighton
Potter y De Zerbi formaron parte de ese proceso antes de marcharse a Chelsea y Marsella, respectivamente, y este último ha regresado ahora al fútbol inglés con el Tottenham, mientras que el primero también ha pasado por el West Ham. Hurzeler espera superar lo que lograron antes de plantearse cualquier movimiento propio.
Se intuye que habrá más fuegos artificiales por el camino, porque la vida rara vez es aburrida en el Brighton. McGhee, que logró el ascenso al Championship allá por 2004, lo admite, y el escocés añadió sobre 125 años de drama trepidante: «En cierto modo, ha sido una montaña rusa. La era de Tony ha estabilizado el barco y ahora tienen nuevos desafíos, entre ellos mantener a estos buenos jugadores y encontrar reemplazos, pero parece que siguen haciéndolo realmente, realmente bien en estos momentos. Ojalá continúe durante mucho tiempo.
«Pero creo que ahora están en una era diferente. El Amex, yo estuve allí el domingo [contra el Aston Villa], hay un ambiente brillante, hay optimismo alrededor, y eso es estupendo de ver».
- Michael Cheetham
La galería se abrió en medio de un fulgurante inicio de la temporada 2026-27
Una nueva galería permanente que cuenta la historia de los 125 años de historia de los Seagulls abrió en el Brighton Museum & Art Gallery el 15 de agosto. La exposición interactiva reúne objetos icónicos, recuerdos muy apreciados, material de archivo, películas e historias personales para contar la historia de uno de los clubes más resilientes del fútbol inglés. Los visitantes recorrerán los triunfos, los contratiempos y los momentos decisivos que han dado forma al Brighton & Hove Albion y a su lugar en el corazón de la ciudad durante más de un siglo.
Los aficionados han tenido mucho que celebrar en el arranque de la campaña 2026-27, con una contundente victoria por 4-0 sobre un Aston Villa fuera de forma en la jornada inaugural. El equipo de Hurzeler volverá a la acción el jueves, cuando se enfrente al Tromso en el partido de vuelta de su play-off de la Conference League, antes de visitar al Chelsea el domingo.
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