¿Más incertidumbre con Neymar? Por qué la superestrella de Brasil retrasará la renovación del contrato con Santos, explicado

Neymar sigue en camino de firmar una extensión con Santos, a quien se reincorporó en enero después de casi 12 años lejos del club donde comenzó su ilustre carrera. Su contrato actual vence el 31 de diciembre de este año y, tal como están las cosas, será libre para trasladarse a otro lugar si no se acuerda una extensión.

Según el periodista Lucas Musetti, según informó Planeta do Futebol en Brasil on X, la renovación se esperaba inicialmente que se finalizara esta semana, pero los planes para la cirugía de Neymar han ralentizado este proceso por consejo de Neymar Sr, el padre y agente del jugador.

Se dice que Neymar Sr. afirmó que 'no hay necesidad de apresurarse' y sugirió esperar la cirugía, a lo cual el club estuvo de acuerdo como el plan de acción decidido. Se sigue esperando que se firme la renovación del contrato y se prevé que se acuerde hasta mediados de 2026.

Se dice que este tipo de demora es el ‘modus operandi’ de ambos Neymars, que tienden a buscar no devaluar al jugador y hacer parecer que Santos es la única opción. Pero el club está 'muy confiado' en que se firmará el contrato, confirmando recientemente que las conversaciones estaban en marcha.