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¡Más importante que los Spurs! El Nottingham Forest recibe el mensaje de que se trata de «los partidos más importantes de la historia del club» por parte de un antiguo ídolo de la afición, mientras los Reds ofrecen su dosis anual de emoción
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Una lucha hasta el final: el Forest lucha por mantenerse en la Premier League
Tras lograr el ascenso a la máxima categoría en 2022, el Forest apenas logró mantenerse a flote durante sus dos primeras temporadas entre la élite del fútbol inglés. La temporada pasada, sin embargo, protagonizó una impresionante remontada que le llevó a los puestos de clasificación para las competiciones europeas.
En la temporada 2025-26 ha vuelto a sufrir una caída hacia la zona de descenso, y solo le quedan ocho partidos para lograr la permanencia. El primero de ellos llevará al equipo de Vítor Pereira al norte de Londres, tras una victoria en los octavos de final de la Europa League contra el Midtjylland que requirió una tanda de penaltis para decidir el ganador.
Una victoria sobre los Spurs podría ser clave para mantener al Forest en la Premier League, pero su destino podría depender en última instancia de cómo les vaya en los partidos en el City Ground contra el Aston Villa, el Burnley, el Newcastle y el Bournemouth, donde será necesario generar ese legendario ambiente intimidatorio.
Las ventajas de jugar en casa: el rendimiento en el City Ground será clave para el Forest
Crossley lo reconoce abiertamente: el legendario portero del Forest —en declaraciones a GOAL mientras confeccionaba el equipo idealde Bally Bet— se refirió a la necesidad de disfrutar de las comodidades de jugar en casa: «He asistido a bastantes partidos. La emoción de la primera temporada, cuando volvimos a la Premier League y nos mantuvimos en ella por los pelos. Y esa emoción, no solo en el City Ground, sino en la propia ciudad, fue increíble. Se notaba nada más cruzar el Trent Bridge: habíamos vuelto a la Premier League y nos habíamos salvado. Y luego lo volvimos a hacer al año siguiente. Y la temporada pasada, no creo que nadie esperara el rendimiento que tuvimos. Lo achaco al gran comienzo de temporada. Ganamos 1-0 al Liverpool en Anfield y eso puso la temporada en marcha.
«Ahora, al comienzo de la temporada, no hemos conseguido arrancar. Y se puede poner como excusa la Europa y todo eso. No me lo creo en absoluto. No me creo que hubiera demasiados partidos. Pero probablemente nos habría venido bien una plantilla más amplia. Y lo hemos hecho muy, muy bien en Europa. Pero parece que... ¿Estamos un poco cansados?
«Sabemos cómo son los aficionados en el City Ground. Creo que ahora se dan cuenta de que se les necesita más que a nadie. Y esos cuatro últimos partidos en casa son probablemente los cuatro partidos en casa más importantes de la historia del club. Porque ahora hay mucho dinero en juego en la Premier League.
«Así que estoy seguro de que los aficionados apoyarán al equipo. Y creo que el equipo tiene calidad más que suficiente para mantenerse en la Premier League. De verdad lo creo. Pero estoy deseando que llegue este partido. El partido contra los Spurs, lo estoy deseando. Sinceramente, lo estoy deseando de verdad. Pero los cuatro partidos en casa son los que... Definitivamente tenemos que ganar dos de ellos».
¿Qué cualidades busca Crossley en una plantilla?
Crossley se prepara para volver a entrar en el caldero del City Ground como entrenador, tras haber trabajado anteriormente a las órdenes del enigmático Brian Clough, y está ocupado formando una plantilla del Bally Bet All-Stars Vets que se enfrentará a un equipo de leyendas del Forest en mayo.
El exinternacional galés sabe exactamente lo que busca a la hora de formar un equipo ganador, y así describe las cualidades que su equipo debe poseer: «Bueno, hay que tener un portero sólido. Nadie demasiado extravagante. He tomado algunas notas sobre mi equipo, sobre lo que espero de ellos. Tendré una defensa de cuatro con lo básico, que defienda bien. No vamos a salir jugando desde atrás porque no voy a poder confiar en ninguno de ellos.
«Así que iremos al ataque. Tendremos un centro del campo fuerte, un delantero centro grande y fuerte, un delantero centro a la antigua usanza. Eso es lo que busco, que controle el balón. Y quiero centrocampistas que puedan crear ocasiones. Un delantero que pueda aguantar el balón, que sea bueno en el área. Y también quiero un especialista en tiros libres. Voy a buscar a alguien que sea bueno en las jugadas a balón parado. Muy básico».
El Forest tiene la costumbre de poner los nervios de punta
Al Forest le vendría bien simplificar las cosas ahora que entra en la recta final de una temporada que ha sido todo un reto; ya no es momento de experimentar ni de volverse demasiado creativo, ya que lo único que importa son los valiosos puntos.
La vida rara vez es aburrida en lo que respecta a los Reds —siempre parece haber algo que pone los nervios de punta a lo largo de cualquier temporada— y Crossley comenta sobre la tendencia a vivir al límite en Trentside: «Hay una cosa segura: sabemos cómo estar en vilo durante toda la temporada, ¿no?
«Pero sigo insistiendo en la importancia de mantenernos en la Premier League porque, obviamente, tenemos planes para el estadio, nuevas mejoras, más público. Y la ciudad en sí misma es una gran ciudad deportiva. Y la ciudad ya no quiere que el equipo esté en la Championship. Tenemos que estar en la Premier League.
Estoy seguro de que la próxima temporada estaremos en la Premier League. Solo estoy nervioso, igual que todos los demás. Así que apoyaremos al equipo y todos pondremos de nuestra parte para intentar ayudar en lo que sea necesario. Y luego, cuando llegue el final de la temporada, con los dedos cruzados, nos concentraremos en la próxima temporada, más pronto que tarde, en la Premier League».
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Cómo inscribirse para formar parte del equipo Bally Bet All-Stars
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, se ha propuesto rendir el homenaje que se merecen a los jugadores de base con una larga trayectoria. Al gran Mark Crossley, leyenda del Forest, se le ha encomendado la tarea de formar la primera selección de veteranos «All-Stars», compuesta por auténticas figuras del fútbol, para celebrar todo lo que hace grande al fútbol de base. Crossley contará con el apoyo de otras caras conocidas del Forest mientras se encarga de formar el equipo Bally Bet All-Stars.
Los All-Stars recibirán entonces un trato digno de la Premier League, cambiando los campos de recreo por el City Ground, donde se enfrentarán a un equipo de leyendas del Forest cuidadosamente seleccionadas a finales de mayo. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? Si tienes más de 30 años y estás listo para enfrentarte a las leyendas, envía tu solicitud ahora mismo siguiendo este enlace y forma parte de ello.