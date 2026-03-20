¡Más importante que los Spurs! El Nottingham Forest recibe el mensaje de que se trata de «los partidos más importantes de la historia del club» por parte de un antiguo ídolo de la afición, mientras los Reds ofrecen su dosis anual de emoción

Crossley lo reconoce abiertamente: el legendario portero del Forest —en declaraciones a GOAL mientras confeccionaba el equipo idealde Bally Bet— se refirió a la necesidad de disfrutar de las comodidades de jugar en casa: «He asistido a bastantes partidos. La emoción de la primera temporada, cuando volvimos a la Premier League y nos mantuvimos en ella por los pelos. Y esa emoción, no solo en el City Ground, sino en la propia ciudad, fue increíble. Se notaba nada más cruzar el Trent Bridge: habíamos vuelto a la Premier League y nos habíamos salvado. Y luego lo volvimos a hacer al año siguiente. Y la temporada pasada, no creo que nadie esperara el rendimiento que tuvimos. Lo achaco al gran comienzo de temporada. Ganamos 1-0 al Liverpool en Anfield y eso puso la temporada en marcha.

«Ahora, al comienzo de la temporada, no hemos conseguido arrancar. Y se puede poner como excusa la Europa y todo eso. No me lo creo en absoluto. No me creo que hubiera demasiados partidos. Pero probablemente nos habría venido bien una plantilla más amplia. Y lo hemos hecho muy, muy bien en Europa. Pero parece que... ¿Estamos un poco cansados?

«Sabemos cómo son los aficionados en el City Ground. Creo que ahora se dan cuenta de que se les necesita más que a nadie. Y esos cuatro últimos partidos en casa son probablemente los cuatro partidos en casa más importantes de la historia del club. Porque ahora hay mucho dinero en juego en la Premier League.

«Así que estoy seguro de que los aficionados apoyarán al equipo. Y creo que el equipo tiene calidad más que suficiente para mantenerse en la Premier League. De verdad lo creo. Pero estoy deseando que llegue este partido. El partido contra los Spurs, lo estoy deseando. Sinceramente, lo estoy deseando de verdad. Pero los cuatro partidos en casa son los que... Definitivamente tenemos que ganar dos de ellos».