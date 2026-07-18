En la derrota 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto, Mbappé marcó sus goles 9 y 10 del torneo, y sus tantos 21 y 22 en Mundiales. Messi, que el domingo disputará la final con Argentina contra España, lleva 8 goles en este torneo y 21 en fases finales de Mundiales.
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¡Más goles para la historia! Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en dos clasificaciones
Mbappé rechazó las felicitaciones tras el partido. «Leo marcará mañana», afirmó el jugador de 27 años. Francia perdía 0-4 ante Inglaterra al descanso, pero Mbappé lideró la remontada.
Marcó el 1-4 y el 3-4, y asistió a Bradley Barcola en el 2-4. Los tantos de Bukayo Saka y Jude Bellingham en el cierre dieron el triunfo a Inglaterra.
- Getty/GOAL
Kylian Mbappé iguala el récord de Gerd Müller
Con diez goles en el torneo, Mbappé es el máximo goleador de una fase final del Mundial en el siglo XXI. Antes, Gerd Müller marcó diez con Alemania en México 1970.
Müller lo consiguió en seis partidos; Mbappé ha necesitado ocho.
Además, junto con Michael Olise (FC Bayern Múnich), el delantero del Real Madrid marcó otro hito desde 1966: Olise asistió cinco de los diez goles de Mbappé, algo nunca visto.
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