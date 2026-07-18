¡Más goles para la historia! Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en dos clasificaciones

Mbappé rechazó las felicitaciones tras el partido. «Leo marcará mañana», afirmó el jugador de 27 años. Francia perdía 0-4 ante Inglaterra al descanso, pero Mbappé lideró la remontada.

Marcó el 1-4 y el 3-4, y asistió a Bradley Barcola en el 2-4. Los tantos de Bukayo Saka y Jude Bellingham en el cierre dieron el triunfo a Inglaterra.