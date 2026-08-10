ABACAPRESS
Traducido por
«Más fuerte que nadie»: el campeón del mundo Frank Leboeuf apoya al Arsenal para revalidar el título de la Premier League
El Arsenal apunta a defender el título
El Arsenal sigue reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada, en la que busca defender el título de la Premier League que conquistó el curso pasado. La cúpula del Arsenal se ha mostrado activa en el mercado de fichajes, cerrando incorporaciones de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier en el Emirates Stadium. Además, La Stampa asegura que el club sigue buscando refuerzos ofensivos como el delantero de la Juventus Kenan Yildiz, después de que se frustrara un posible movimiento por Vinicius Junior.
- Getty Images
Leboeuf subraya la fortaleza de la plantilla
Leboeuf considera al Arsenal el gran favorito al título de cara a la nueva temporada, y cita un nivel de claridad y estabilidad en el proyecto de Mikel Arteta del que actualmente carecen sus principales competidores.
Al explicar su razonamiento a ESPN, Leboeuf dijo: "La razón está clara: los demás no saben hacia dónde van. El Arsenal tiene ciertas garantías y sabe que, con el equipo que tiene ahora mismo, puede ser mejor que cualquier otro. No sabemos qué puede aportar Bruno Guimaraes, si jugará junto a Declan Rice o no, ni cuál va a ser la decisión de Mikel Arteta".
«Más fuerte que nadie»
El exdefensa destacó la importancia capital de William Saliba en el sistema del Arsenal y señaló que, aunque las recientes incorporaciones en defensa aportan una valiosa profundidad, la pareja que forma el francés con Gabriel Magalhaes sigue siendo la piedra angular insustituible de sus aspiraciones al título: «La gran pregunta es William Saliba. Es bueno que Piero Hincapie haya firmado un contrato y que Cristhian Mosquera pueda jugar en esa posición, pero nadie puede sustituir a Saliba.
«Cuando tienes a Gabriel Magalhaes y a Saliba eres fuerte, sabes que eres más fuerte que cualquier otro y así es. Si yo fuera aficionado del Arsenal, no estaría preocupado. ¿Pueden ahora repetir y ganar la Premier League? Sí, para mí son los favoritos, pero tendrán que demostrarlo».
- Getty Images Sport
Le espera una prueba en el estreno ante el Coventry
El Arsenal pondrá oficialmente en marcha la defensa de su título de la Premier League 2026-27 cuando reciba al recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium el viernes 21 de agosto. La expectativa recaerá de lleno sobre los hombres de Arteta para confirmar su condición de favoritos al título desde la jornada inaugural. Además de asegurar el máximo de puntos en su estreno, la cúpula del club sigue centrada en cerrar sus objetivos pendientes en el mercado de fichajes antes de que venza el plazo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias