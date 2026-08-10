Leboeuf considera al Arsenal el gran favorito al título de cara a la nueva temporada, y cita un nivel de claridad y estabilidad en el proyecto de Mikel Arteta del que actualmente carecen sus principales competidores.

Al explicar su razonamiento a ESPN, Leboeuf dijo: "La razón está clara: los demás no saben hacia dónde van. El Arsenal tiene ciertas garantías y sabe que, con el equipo que tiene ahora mismo, puede ser mejor que cualquier otro. No sabemos qué puede aportar Bruno Guimaraes, si jugará junto a Declan Rice o no, ni cuál va a ser la decisión de Mikel Arteta".