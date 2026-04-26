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¡Más emoción para el Welcome to Wrexham! La lucha por los play-offs se decide en la última jornada tras la derrota de los Red Dragons de Ryan Reynolds y Rob Mac en la fiesta del título del Coventry
Los campeones no tienen piedad en el CBS Arena
Recién coronado campeón de la Championship, el Coventry demostró su dominio con una victoria contundente sobre el Wrexham. Los visitantes, dirigidos por Phil Parkinson, formaron un pasillo de honor antes del inicio, pero ahí acabó su gesto. En el 19’, Thomas-Asante apareció para volear un centro de Ephron Mason-Clark y marcar su decimotercer gol en la liga.
El Wrexham, que ha ascendido bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, empató seis minutos después: Ollie Rathbone disparó entre las piernas de Carl Rushworth y calló al público local. Pero en los últimos minutos Torp y Mason-Clark marcaron para sellar la victoria y llevar a los campeones a 92 puntos.
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Las posibilidades de los play-offs, cuantificadas
A pesar de la derrota, el Wrexham sigue sexto, pero su ventaja se esfumó. Después de que el Hull City perdiera 2-1 contra el Charlton Athletic, el equipo de Phil Parkinson tenía una ligera ventaja que ahora es mínima. Ambos tienen 70 puntos, aunque el Wrexham goza de una diferencia de +4 frente al +3 del Hull. La última jornada promete máxima tensión, con el Derby County octavo, a un punto y con +9 de gol average.
El destino de los play-offs sigue en manos del Wrexham.
Las esperanzas del Wrexham de lograr cuatro ascensos consecutivos siguen vivas, aunque sin margen de error. El capitán Dom Hyam expresó su frustración a Sky Sports tras el pitido final: «Estamos muy decepcionados, pero aún nos queda un partido crucial por delante. Teníamos una tarea y no pudimos cumplirla. El Coventry se lo merecía. Ahora pensamos en el Middlesbrough y en preparar bien ese partido».
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¿Y ahora qué?
Wrexham depende de sí mismo para lograr su cuarto ascenso consecutivo bajo Ryan Reynolds y Rob McElhenney: debe igualar o superar los resultados de Hull y Derby en la última jornada. Los Red Dragons reciben al Middlesbrough en el Racecourse Ground; una victoria les abrirá la puerta a la Premier League.