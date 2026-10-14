Getty Images Sport
Traducido por
«Más de lo mismo»: Eberechi Eze revela el mensaje de Mikel Arteta al descanso y elogia el «importante impacto» de los suplentes del Arsenal en la victoria ante el Lille en la Champions League
Un arreón en la segunda parte doblega una férrea resistencia
El internacional inglés detalló la charla de su entrenador en el vestuario y atribuyó a los suplentes el cambio de rumbo en la victoria por 3-0 del martes ante el equipo visitante de la Ligue 1 en el Emirates Stadium. La disciplinada defensa del Lille mantuvo a raya a los locales durante la primera hora, hasta que Jurrien Timber abrió el marcador con una sutil vaselina tras un pase de Noni Madueke. La entrada de jugadores de refresco cambió por completo la dinámica del partido y dio paso a siete minutos demoledores que sentenciaron el encuentro.
- AFP
El creador de juego disfruta con una exhibición de fútbol ofensivo fluido
Titular en una ocasión poco habitual para él, Eze amplió la ventaja tres minutos después del primer gol con una definición de sangre fría tras un pase atrás de Bukayo Saka, antes de que el extremo anotara el tercero en el minuto 71.
Encantado de haber marcado en una buena actuación colectiva, Eze declaró a la web oficial del club: «¡Es divertido! Sabes que van a surgir ocasiones por todas partes, así que solo tienes que estar preparado, colocarte bien y ocupar los espacios adecuados para llegar a rematar las jugadas. ¡Es un equipo en el que da gusto jugar!».
El futbolista de 28 años continuó: «Fue un partido que disfrutamos todos. Dominamos el encuentro y nos gusta ganar, así que eso es lo principal». Y añadió: «Siempre quiero jugar, siempre quiero marcar y esa es mi mentalidad: seguiré esforzándome y trabajando».
Los refuerzos del banquillo aportan la chispa decisiva
Aunque el marcador seguía empatado al descanso después de que Bruno Guimaraes y Mikel Merino desaprovecharan ocasiones en la primera parte, Arteta resistió la tentación de cambiar por completo su planteamiento táctico. Su paciencia dio frutos tras la reanudación: los ajustes empezaron a surtir efecto y las entradas de Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz en la segunda parte resultaron decisivas para desarticular la defensa visitante.
Al recordar la calma del entrenador durante el descanso y el impacto de los suplentes, Eze explicó que fueron los pequeños retoques, y no los cambios drásticos, los que permitieron desatascar el partido. «Creo que fue más de lo mismo», dijo Eze. «Hubo pequeños detalles que, obviamente, ajustamos y cambiamos para tener un poco más de dominio, pero fue más de lo mismo. También estábamos haciendo muchas cosas en la primera parte y creo que los jugadores que entraron nos ayudaron mucho a seguir adelante. Su aportación fue importante».
Ese impulso en la segunda parte no solo aseguró el resultado, sino que también les dio un importante empujón de cara a su próximo desafío en la Champions League. Ante la perspectiva de medirse a la élite europea, Eze mostró sus ganas de vivir grandes noches europeas: «[Jugar contra grandes clubes como el Bayern] siempre es divertido. Siempre es algo que quieres hacer, quieres competir, así que, desde luego, lo disfrutaré cuando llegue el momento».
- APL
Un duelo de pesos pesados pone a prueba un récord imponente
Con su novena victoria en 10 partidos disputados esta temporada en todas las competiciones, el Arsenal también amplió a 14 encuentros su racha de triunfos en la fase de liga de la Champions League, iniciada tras su derrota ante el Inter de Milán en noviembre de 2024.
Antes de viajar a Alemania para el gran duelo del próximo miércoles contra el Bayern de Múnich, el club de la Premier League deberá visitar al Nottingham Forest este fin de semana en competición nacional. Tanto la regularidad como la profundidad de la plantilla del equipo de Arteta se pondrán a prueba mientras busca mantener intacto su impecable registro defensivo en Europa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias