Según esto, habría que pagar más de 100 millones de euros por el capitán del campeón italiano, cuyo contrato con los nerazzurri dura hasta 2029.
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¡Más de 100 millones de euros por un goleador! El Real Madrid planea fichar a un delantero de primer nivel
Curiosidad: el Real Madrid ya se había interesado por este argentino de 28 años en 2016, antes de que Martínez dejara el Racing Club de Avellaneda para fichar por un equipo europeo.
«Recibí un borrador de oferta del Real Madrid», confirmó entonces al diario Marca. El plan era cederlo un año.
Sin embargo, su contrato con el Racing incluía una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, cantidad que el club argentino no estaba dispuesto a rebajar.
- AFP
Martínez en el Inter: 376 partidos oficiales, 175 goles
Martínez permaneció dos años más en Argentina antes de fichar por el Inter en 2018, que pagó 25 millones de euros por su traspaso. En 376 partidos con el Inter ha marcado 175 goles y dado 56 asistencias, y ahora es el capitán del equipo.
Su llegada sería clave en la renovación del Real Madrid, que lleva dos años sin títulos. Además, el club blanco ya cerró el fichaje de Marc Cucurella, procedente del Chelsea.
El Real ya ha cerrado tres fichajes
Cucurella, formado en la cantera del FC Barcelona, ha costado unos 60 millones de euros y ha firmado hasta 2032.
El club ya fichó el año pasado a Álvaro Carreras, procedente del Benfica, por 50 millones, y cuenta con Ferland Mendy en la plantilla.
Carreras se impuso a Mendy en la titularidad tras la lesión del francés, pero en la recta final de la temporada el entonces técnico Álvaro Arbeloa sorprendió al elegir a Mendy para algunos encuentros clave, como la vuelta de cuartos de la Champions ante el Bayern.
Cucurella es el tercer fichaje de renombre para el equipo de José Mourinho, tras Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter).
- Getty Images
¿El Real también está interesado en Silva y Fernández?
Además, se informa que el fichaje de su compatriota portugués Bernardo Silva está en su recta final.
Además, The Athletic informó que Mourinho quiere fichar al campeón del mundo argentino Enzo Fernández, del Chelsea, para darle más dinamismo al centro del campo blanco. Antes se valoró fichar a los mediocampistas del PSG João Neves y Vitinha, pero su club los declaró intransferibles y su agente, Jorge Mendes —también representante de Mourinho y Silva—, confirmó que no habrá cambio de equipo.
Los fichajes más caros del Real Madrid
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista Chelsea FC 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milán 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros