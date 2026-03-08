«¡Más aficionados que el equipo local!» - Lionel Messi, ventaja para el Inter Miami en la defensa del título de la MLS Cup

El equipo de Javier Mascherano está esperando la luz verde para mudarse a su nuevo hogar en Freedom Park, donde se enfrentará a Nashville en el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup el 18 de marzo.

El Inter Miami ha comenzado la defensa de su título de la MLS Cup con enfrentamientos contra el LAFC, el Orlando City y el D.C. United. Tuvo un mal comienzo contra Heung-min Son y compañía en California, pero ha respondido con estilo con dos victorias consecutivas.

Messi, que se llevó la Bota de Oro la temporada pasada, ha marcado tres goles en sus dos últimas apariciones. Su objetivo es conseguir su tercer premio MVP consecutivo en Estados Unidos, lo que supondría un nuevo récord.