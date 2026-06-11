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Mary Earps confirma su salida del PSG mientras la exguardameta del Manchester United y de las Lionesses se acerca a su regreso a la WSL
El final del camino en París
Earps fichó por el gigante francés en verano de 2024 y, tras dos temporadas en la Ligue 1, se marcha como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino.
En dos temporadas disputó 57 partidos y contribuyó al tercer puesto del curso pasado. Pese a su éxito, la reconocida guardameta busca ahora nuevos retos.
Earps reflexiona sobre una «experiencia maravillosa»
En un vídeo publicado en las redes del PSG, Earps agradeció su paso por el club: «Una experiencia increíble y maravillosa. Me voy con muy buenos recuerdos. He conocido a gente estupenda, he entrenado en instalaciones de primer nivel y he jugado en el Parc des Princes. Ha contribuido a mi crecimiento como jugadora y como persona. Lo único que se puede pedir en la vida es crecer y ser un poco mejor cada día, y eso intento ser».
La leyenda de las Lionesses subrayó su crecimiento personal en Francia: «He jugado con futbolistas excepcionales de todo el mundo y viajé a África por primera vez con la final de la Copa de la Liga. Fuera del campo también viví momentos inolvidables. Me voy con el corazón lleno, feliz y agradecida por esta maravillosa etapa».
El regreso a la WSL se vislumbra con las London City Lionesses
Earps será agente libre a finales de junio, y todo indica que regresará a la Superliga Femenina. Según The Independent, el London City Lionesses, propiedad del multimillonario estadounidense Kang, es el favorito para ficharla.
El club londinense, que terminó sexto en su debut en la máxima categoría la temporada pasada, aspira a desafiar el equilibrio de poder en la parte alta de la tabla con la llegada de una guardameta de primer nivel como Earps.
- AFP
Siguiendo el legendario legado del Manchester United
Antes de fichar por el Lyon, Earps brilló cinco años en el Manchester United. Fue clave en el ascenso de las “Red Devils” y lideró el equipo que ganó la primera FA Cup femenina del club. Su regularidad la convirtió en una de las favoritas de la afición en el Leigh Sports Village.
Con Inglaterra ha jugado 53 partidos, fue clave en la Euro 2022 y en la final del Mundial 2023. Aunque renunció a la selección antes de la defensa del título, su regreso a la WSL será uno de los bombazos del mercado estival.