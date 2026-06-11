Mary Earps confirma su salida del PSG mientras la exguardameta del Manchester United y de las Lionesses se acerca a su regreso a la WSL

En un vídeo publicado en las redes del PSG, Earps agradeció su paso por el club: «Una experiencia increíble y maravillosa. Me voy con muy buenos recuerdos. He conocido a gente estupenda, he entrenado en instalaciones de primer nivel y he jugado en el Parc des Princes. Ha contribuido a mi crecimiento como jugadora y como persona. Lo único que se puede pedir en la vida es crecer y ser un poco mejor cada día, y eso intento ser».

La leyenda de las Lionesses subrayó su crecimiento personal en Francia: «He jugado con futbolistas excepcionales de todo el mundo y viajé a África por primera vez con la final de la Copa de la Liga. Fuera del campo también viví momentos inolvidables. Me voy con el corazón lleno, feliz y agradecida por esta maravillosa etapa».







