El español Roberto Martínez rehusó culpar a Cristiano Ronaldo del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. en el debut de la “Europa de Brasil” en el Mundial 2026, y afirmó que nunca consideró sustituir al máximo goleador histórico del equipo.

El partido evidenció que Ronaldo sigue sin marcar en grandes torneos: ya son cinco duelos mundialistas y diez choques consecutivos en citas importantes sin ver puerta.

Sin embargo, el delantero del Al-Nassr no anotó en jugada desde junio de 2021 en un gran torneo y, ante la República Democrática del Congo, intentó tres remates sin acertar entre los tres palos, por lo que sumó su sexto partido mundialista sin disparar a puerta.

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«Ya no aporta nada y no vamos a conseguir nada», critica la prensa lusa.