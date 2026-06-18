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Loai Mohamed

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Martínez: Argentina perdió ante Arabia Saudí y no tiene sentido sustituir a Ronaldo, «el máximo goleador del fútbol»

R. Martinez
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Arabia Saudí
España
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Argentina
Argelia
Arabia Saudí

El seleccionador español defiende a Portugal y a Ronaldo tras la sorpresa de la República Democrática del Congo.

El español Roberto Martínez rehusó culpar a Cristiano Ronaldo del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. en el debut de la “Europa de Brasil” en el Mundial 2026, y afirmó que nunca consideró sustituir al máximo goleador histórico del equipo.

El partido evidenció que Ronaldo sigue sin marcar en grandes torneos: ya son cinco duelos mundialistas y diez choques consecutivos en citas importantes sin ver puerta.

Sin embargo, el delantero del Al-Nassr no anotó en jugada desde junio de 2021 en un gran torneo y, ante la República Democrática del Congo, intentó tres remates sin acertar entre los tres palos, por lo que sumó su sexto partido mundialista sin disparar a puerta.

Lee también:

«Ya no aporta nada y no vamos a conseguir nada», critica la prensa lusa.

  • Ronaldo es el último jugador que se sacaría del equipo.

    Al preguntarle por qué mantuvo a Ronaldo todo el partido pese a su escasa incidencia en ataque, Martínez respondió con firmeza: «No tiene sentido sacar del campo al mejor goleador del mundo cuando se necesitan goles».

    Ronaldo, máximo goleador histórico de Portugal con 143 tantos internacionales y 973 en total, aspira a llegar a los 1 000 antes de retirarse.

    Con 41 años, es el segundo futbolista que juega seis Mundiales, solo por detrás de Lionel Messi.

    El capitán luso buscaba anotar en seis Mundiales, algo que no logró tras la actuación estelar de Messi, autor de un hat-trick ante Argelia.

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  • Un gol tempranero le dio la vuelta al partido a Portugal

    Martínez atribuyó el problema de su equipo no a Ronaldo, sino a un bajón anímico tras el gol tempranero de João Neves en el minuto seis.

    El técnico español explicó a ESPN: «Empezamos dominando y llegando al área. Un gol temprano suele impulsar el segundo, pero nos pasó lo contrario».

    Y añadió: «Tras el gol nos volvimos más cautelosos con la posesión, lo que permitió a la República Democrática del Congo reorganizarse y contraatacar. Perdimos la profundidad y los espacios que habíamos explotado al principio, y eso ayudó al rival».

  • Recordar las lecciones de los héroes

    A pesar del mal comienzo, Martínez recordó que otras selecciones, como Argentina en 2022 o España en 2010, también empezaron con tropiezos y aún así acabaron campeonas.

    “En un Mundial pasan estas cosas”, afirmó. “Argentina perdió con Arabia Saudí en 2022 y luego ganó el título, y España cayó ante Suiza en 2010 antes de ganarlo”.

    Y añadió: «Es solo el primer partido. Después del gol temprano nos afectaron más las emociones que otra cosa: dejamos de arriesgar, de buscar espacios y de llegar al último tercio. Fue un problema mental, no táctico ni técnico».

    Para cerrar, recordó que «esto es parte de la naturaleza del Mundial; debemos analizar lo ocurrido y corregirlo antes del próximo partido».