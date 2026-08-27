Según The Athletic, el Chelsea ha actuado con decisión en la recta final del mercado de fichajes para acordar con el Aston Villa un traspaso de 7,5 millones de libras por Martinez. El internacional argentino, de 33 años, está a punto de firmar un contrato de dos años en Stamford Bridge, y el club del oeste de Londres también se reserva la opción de ampliar el acuerdo 12 meses más.

La operación llega tras un periodo de gran incertidumbre sobre el futuro de Martinez en Villa Park, que comenzó cuando un traspaso propuesto a la Juventus se vino abajo a principios de agosto. Después de esa operación frustrada, sus representantes ofrecieron el experimentado portero al Chelsea mientras buscaban una solución para asegurar su próximo paso en su carrera.