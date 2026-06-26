Silvano Martina, exportero y agente de Buffon, habla con Tuttosport sobre los porteros de la Juventus y su búsqueda de un nuevo guardameta.





SOBRE SVILAR

«Svilar es un portero de altísimo nivel. No pensaba que pudiera salir de la Roma: prescindir de él, más allá de las necesidades presupuestarias, es un gran riesgo para un equipo que vuelve a la Liga de Campeones tras tantos años. Es muy bueno; en rendimiento, ha sido el mejor de la temporada. Para la Juve sería un gran salto de calidad respecto a sus porteros actuales; es innegable. También Dibu Martínez y Alisson están a la altura de la Juve. Con estos tres porteros, acertarías en el fichaje. Pero insisto: me sorprendería que la Roma lo dejara marchar, aunque fuera por una cifra alta. Es un jugador clave para Gasperini».





La Roma lo valora en al menos 50 millones. ¿Demasiado?

«En el fútbol actual nos hemos vuelto locos. El Inter casi paga 50 millones por Palestra tras un año en la Serie A; no tiene sentido. Si comparo a los dos, mejor fichar a Svilar, que ya tiene experiencia en un grande».



