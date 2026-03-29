Martin Zubimendi se convierte en el DÉCIMO jugador del Arsenal en retirarse de la selección, mientras España emite un comunicado

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado oficial el domingo por la tarde en el que confirmaba que Zubimendi había abandonado la concentración de la selección nacional.

En un comunicado oficial, la RFEF ha informado de que Martín Zubimendi se ha retirado a última hora de la convocatoria de la selección española para el partido contra Egipto debido a molestias en la rodilla derecha.

La federación señaló que ha optado por no correr ningún riesgo para preservar la salud del jugador y que el departamento médico del Arsenal ha sido informado de todo detalle sobre la situación.







