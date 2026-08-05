«Martin Zubimendi no puede hacer eso»: Mikael Silvestre insta al Arsenal a fichar a Bruno Guimaraes

En declaraciones a Grosvenor Sport, Silvestre destacó cómo Guimaraes podría elevar el nivel del equipo de Arteta por encima de opciones ya existentes como Zubimendi. El centrocampista español pasó por etapas en el banquillo la temporada pasada, a medida que aumentaba la competencia por un puesto.

«Fue extraño ver a Martin Zubimendi en el banquillo la temporada pasada», dijo Silvestre. «Pensé que tuvo algunas buenas actuaciones, pero hubo algunos altibajos y entonces Myles Lewis-Skelly demostró que tenía esa capa extra en su juego, rompiendo líneas con sus conducciones. Zubimendi no puede hacer eso. Es un tipo de jugador diferente.

«Bruno Guimaraes puede hacer ambas cosas. Es un poco más agresivo, o al menos más agresivo que Zubimendi, y para defender tu título vas a necesitar perfiles como él. Si quieres volver a llegar a la final de la Champions League y defender tu título, necesitas efectivos, y tendría mucho sentido que el Arsenal fichara a Bruno Guimaraes».