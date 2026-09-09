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Martin Odegaard rescata al derrochador Arsenal con un golazo tardío en la Champions League contra el Napoli
Odegaard rescata al desacertado Arsenal
Odegaard acudió al rescate del Arsenal en el arranque de su campaña en la Liga de Campeones con una trabajada victoria ante el Nápoles. El capitán del Arsenal dejó un momento de magia en Nápoles para evitar que el equipo de Mikel Arteta pagara el precio definitivo por su falta de acierto de cara a gol en los primeros compases.
El centrocampista noruego firmó un maravilloso disparo desde fuera del área, desatando la locura entre los 1.500 aficionados desplazados a Italia. Fue una intervención crucial en la que era la primera aparición del Arsenal en la máxima competición continental de clubes desde la decepción sufrida en la final de la pasada temporada. El gol decisivo de Odegaard también subrayó su fenomenal estado de forma individual. El influyente mediapunta suma ya cuatro goles en apenas cinco partidos entre todas las competiciones este curso, un registro que incluye también su tanto en la Community Shield.
- AFP
El Arsenal lamenta las oportunidades desaprovechadas
Antes de la oportuna intervención de su capitán, el Arsenal parecía condenado a un empate enormemente frustrante contra el Nápoles. El gigante de la Premier League dominó el partido, pero desaprovechó tres ocasiones clarísimas para romper el empate antes.
Mikel Merino dispuso de una ocasión inmejorable a mitad de la primera parte. En su primera titularidad con el club desde enero, el internacional español solo pudo cabecear el balón directamente a las manos del portero del Nápoles Alex Meret.
La falta de acierto continuó cuando Bukayo Saka, normalmente tan fiable en el último tercio, mandó por encima del larguero un remate muy prometedor. El defensa Piero Hincapie se unió después a la lista de culpables al enviar muy por encima del larguero un disparo a bocajarro desde dentro del área pequeña.
La solidez defensiva asegura el resultado
A pesar de su dominio en ataque, no fue una noche del todo cómoda para los visitantes. La defensa del Arsenal tuvo que mantenerse alerta para sobrevivir a un puñado de auténticos sustos ante un peligroso Nápoles.
El momento de mayor angustia llegó cuando David Raya no blocó un disparo lejano. El remate fue de Kevin de Bruyne, pero el portero del Arsenal se libró de una vergüenza duradera.
Ben White mostró sus soberbios instintos defensivos para neutralizar el peligro. El lateral reaccionó más rápido que los atacantes locales para despejar el balón suelto y ponerlo a salvo antes de que el Nápoles pudiera aprovecharlo.
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En busca de la gloria europea
Tras superar con éxito una salida potencialmente complicada, el Arsenal respirará aliviado por haber arrancado su campaña continental con tres puntos vitales. Esta trabajada victoria ofrece una base ideal de cara al resto de la fase de liga de la Champions League.
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