Odegaard acudió al rescate del Arsenal en el arranque de su campaña en la Liga de Campeones con una trabajada victoria ante el Nápoles. El capitán del Arsenal dejó un momento de magia en Nápoles para evitar que el equipo de Mikel Arteta pagara el precio definitivo por su falta de acierto de cara a gol en los primeros compases.

El centrocampista noruego firmó un maravilloso disparo desde fuera del área, desatando la locura entre los 1.500 aficionados desplazados a Italia. Fue una intervención crucial en la que era la primera aparición del Arsenal en la máxima competición continental de clubes desde la decepción sufrida en la final de la pasada temporada. El gol decisivo de Odegaard también subrayó su fenomenal estado de forma individual. El influyente mediapunta suma ya cuatro goles en apenas cinco partidos entre todas las competiciones este curso, un registro que incluye también su tanto en la Community Shield.