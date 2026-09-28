El encuentro de la Liga de Naciones entre Noruega y Portugal quedó ensombrecido por un momento de tensión en los instantes finales del partido. Odegaard fue víctima de una dura entrada de Silva, que se produjo mucho después de que el balón ya hubiera salido de sus botas. El capitán del Arsenal, claramente afectado por la naturaleza de la acción, no se mordió la lengua al valorar el incidente en sus comentarios posteriores al partido. El incidente tuvo lugar en el estadio Ullevaal, donde Noruega sufrió una derrota por la mínima pese a que Erling Haaland vio puerta.

En declaraciones a TV2 tras el pitido final, Odegaard dejó claro lo que pensaba sobre la conducta de su rival. Se vio al centrocampista de 27 años arrastrando el pie y cojeando ostensiblemente mientras evitaba las habituales entrevistas en la zona mixta. "Eso no tiene cabida en un campo de fútbol. Es una pena que la gente se comporte así. Se le fue la cabeza. Me derriba de una patada mucho después de que ya hubiera jugado el balón. No entiendo qué está haciendo", dijo Odegaard.