Martin O'Neill, «entristecido» por la invasión del campo tras el enfrentamiento entre Rangers y Celtic, ya que el entrenador de los Bhoys teme que se «pierda» la «magia» del derbi Old Firm
Caos en Ibrox: Incidente de seguridad tras el partido
La inmensa tensión que rodeaba los cuartos de final de la Copa de Escocia alcanzó su punto álgido inmediatamente después del pitido final en Ibrox.
Tras un agotador partido que se mantuvo empatado a 0-0 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el Celtic finalmente se aseguró una dramática victoria por 4-2 en los penaltis. El resultado desencadenó una ola de euforia entre los aficionados visitantes, muchos de los cuales rompieron el cordón de seguridad y se abalanzaron sobre el sagrado césped de Ibrox para celebrar el triunfo.
Sin embargo, estas escenas de júbilo degeneraron rápidamente en violencia cuando un grupo de furiosos aficionados del Rangers respondió rompiendo sus propias barreras para enfrentarse a sus acérrimos rivales. La situación se agravó cuando se lanzaron bengalas contra la multitud y se produjeron enfrentamientos directos en el campo. La magnitud de los disturbios obligó a la policía y a los encargados de seguridad a intervenir urgentemente, formando una enorme barrera humana para separar a las facciones enfrentadas. Las autoridades tuvieron que realizar un gran esfuerzo para restablecer el orden y despejar el campo tras lo que se describió como un caótico y peligroso fallo de seguridad.
O'Neill lamenta la pérdida de esplendor.
El partido supuso un regreso poco habitual a una mayor asignación de 7.500 aficionados visitantes, lo que supone un cambio con respecto a los últimos años, en los que los aficionados visitantes se veían restringidos a pequeñas zonas o incluso prohibidos por completo, y O'Neill teme que los acontecimientos del domingo den lugar a un retorno al enfoque más cauteloso.
En declaraciones a TalkSport, O'Neill dijo: «Yo era un gran defensor, desde la distancia, de la idea de que sin aficionados visitantes, sin la asignación completa de aficionados visitantes, pensaba que el partido del Old Firm, que sigue siendo un encuentro fantástico, había perdido parte de su esplendor. Y pensé que el ruido que emanaba de Ibrox, tanto el domingo pasado como el domingo anterior, a pesar de que solo había 2500 personas, era algo que no había oído en mucho, mucho tiempo. Quizás cuando el Celtic jugó contra el Liverpool allá por 2003, oí un ruido similar emanando de un estadio».
Preocupaciones sobre la futura actuación policial
El veterano entrenador admitió que está «triste» por las posibles consecuencias, ya que teme que las autoridades decidan que es imposible gestionar de forma segura una multitud tan grande. De hecho, la superintendente jefe de la División de Gran Glasgow de la Policía de Escocia, Emma Croft, declaró tras los hechos que tener tantos aficionados visitantes en un enfrentamiento entre el Old Firm «no es viable en la actualidad».
O'Neill continuó: «Hay algo realmente mágico en ello y, obviamente, estoy muy entristecido por lo ocurrido. Entristecido parece casi como si estuvieras minimizando o restando importancia a las cosas. Pero, en general, es una pena porque creo que las cosas que esperaba que sucedieran, y que sucedieron durante mucho tiempo, ahora pueden que ya no sucedan.
La gente lo verá y dirá que no se puede controlar a 7000 personas en Ibrox o Celtic Park. No sé la respuesta, pero sigo pensando que se perdería algo muy importante si ese ambiente durante todo el partido es lo que hay que tener en cuenta».
Strachan se suma a las críticas.
Los incidentes han desencadenado un amplio debate sobre el comportamiento de los aficionados, y el exentrenador del Celtic Gordon Strachan también ha criticado a aquellos que «llevan máscaras y golpean a la policía» mientras intentan influir en las decisiones del club.
O'Neill, reflexionando sobre su etapa original en Parkhead entre 2000 y 2005, recordó: «Me encantaría que se considerara seriamente analizar estas cuestiones concretas, lo que ocurrió, lo que se podría haber evitado, pero sinceramente creo que, en términos de ambiente, no había nada igual. Y me refiero a ir allí, a un ambiente hostil en Ibrox, donde, paradójicamente, se obtiene una especie de alegría embriagadora. Quizás «alegría» sea una palabra demasiado fuerte, pero realmente era increíble».
