O'Neill no tardó en reflexionar sobre una exigente contienda europea antes de elogiar el impacto inmediato de Duran, que llegó procedente del Qarabag y lideró las estadísticas del partido tanto en disparos (seis) como en regates completados (seis).

En declaraciones a TNT Sports, el entrenador del Celtic explicó: "Pensé que fue una noche realmente dura para nosotros. Son un equipo realmente bueno. Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos hemos dado una oportunidad. Marcaron un gol en el primer minuto, en fuera de juego, y nos llevó entre 10 y 15 minutos entrar en el partido.

"[Duran] es un jugador brillante. Le detectamos hace ya bastante tiempo e intentamos ficharle antes de cuando lo hicimos. No digo que fuera un jugador de talla mundial, pero eso fue una actuación de talla mundial, encarando a la gente y replegando. Fue un gran resultado para nosotros esta noche, pero queda mucho camino por recorrer.

"La temporada pasada, durante la mayor parte de ella, te preguntabas de dónde podía salir un gol. Aquí, somos capaces de generar goles. Mantener la portería a cero también fue muy importante para nosotros".