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Martin O'Neill elogia al «de talla mundial» Camilo Duran mientras el Celtic supera con comodidad al LASK en el play-off de la Champions League
Definiciones clínicas amplían la ventaja
Benjamin Nygren abrió el marcador para el Celtic en el minuto 26 con un sublime disparo con la izquierda, con efecto, a la escuadra. Duran dobló la ventaja antes del descanso con una espectacular volea desde 20 yardas, antes de culminar una fluida jugada colectiva con una definida serena en la segunda parte. La imponente actuación del fichaje veraniego garantizó que el Celtic se asegurara una cómoda ventaja de 3-0 en la ida del play-off.
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El técnico elogia la brillantez individual
O'Neill no tardó en reflexionar sobre una exigente contienda europea antes de elogiar el impacto inmediato de Duran, que llegó procedente del Qarabag y lideró las estadísticas del partido tanto en disparos (seis) como en regates completados (seis).
En declaraciones a TNT Sports, el entrenador del Celtic explicó: "Pensé que fue una noche realmente dura para nosotros. Son un equipo realmente bueno. Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos hemos dado una oportunidad. Marcaron un gol en el primer minuto, en fuera de juego, y nos llevó entre 10 y 15 minutos entrar en el partido.
"[Duran] es un jugador brillante. Le detectamos hace ya bastante tiempo e intentamos ficharle antes de cuando lo hicimos. No digo que fuera un jugador de talla mundial, pero eso fue una actuación de talla mundial, encarando a la gente y replegando. Fue un gran resultado para nosotros esta noche, pero queda mucho camino por recorrer.
"La temporada pasada, durante la mayor parte de ella, te preguntabas de dónde podía salir un gol. Aquí, somos capaces de generar goles. Mantener la portería a cero también fue muy importante para nosotros".
El capitán pide mantener la concentración
El capitán del club, Callum McGregor, se expresó en esos mismos términos y advirtió contra la complacencia de cara al partido de vuelta. Y añadió: "Estamos intentando meter al club en la Champions League. Solo estamos a mitad de camino, pero ha sido una actuación fantástica. Tenemos que rematarlo la semana que viene.
"El grupo es bueno y lo está haciendo bien. Siempre intentamos trabajar y mejorar. La confianza crece; solo estamos a mitad de camino. Nuestro trabajo es crear ambiente y dar alegrías. Era importante que intentáramos reforzarnos. Son pequeños pasos y la semana que viene tenemos un partido realmente duro".
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El partido de vuelta exige disciplina
El Celtic viaja ahora a Austria con la intención de sellar su plaza en la fase de liga, después de haber sufrido la decepción de una derrota en la tanda de penaltis ante el Kairat Almaty la temporada pasada. Los hombres de O'Neill deberán mantenerse alerta después de que el LASK generara un registro de goles esperados (xG) de 1,75 a partir de 20 intentos, frente al 0,87 de los anfitriones. El portero Viljami Sinisalo y su línea defensiva afrontarán otro examen exigente en el partido de vuelta de la próxima semana.
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