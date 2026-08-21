El exdefensa del Arsenal Keown cree que el rápido ascenso del joven se está produciendo antes de lo previsto y espera que el prodigio desempeñe un papel importante en el norte de Londres. En declaraciones a TNT Sports, Keown insistió: "Tiene 16 años. Ya es una historia increíble. Ya va por delante de lo previsto.

"Esta temporada podría ser la indicada. Vimos esos dos grandes momentos en el partido contra el Everton. Eso ya le hace entrar en la historia. El jugador más joven de la Premier League en marcar un gol. ¿Cómo de importante fue eso? Va a desempeñar un papel importante. Ojalá este sea el año de la eclosión, pero quizá sea pronto. Pero, aun así, voy a disfrutar viéndole cuando juegue."