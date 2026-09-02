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Marsella y Athletic Club, únicos clubes de las cinco grandes ligas europeas sin un fichaje este verano
Una anomalía única del mercado de fichajes de verano
Con el cierre del mercado de fichajes de verano, Olympique de Marseille y Athletic Bilbao se quedan completamente solos como los dos únicos clubes de las cinco grandes ligas europeas sin una sola incorporación. Ya fuera mediante fichajes permanentes, opciones ejecutadas o cesiones, ninguno de los dos reforzó su plantilla durante la ventana. Mientras que un puñado de otros clubes dependieron inicialmente únicamente de incorporaciones a préstamo o de cláusulas pactadas de antemano, Marsella y Bilbao representan verdaderas anomalías en el fútbol europeo moderno.
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Razones divergentes para mercados tranquilos
Aunque ambos clubes comparten la misma falta de incorporaciones, las razones de fondo de sus discretos mercados son muy diferentes. La inactividad del Athletic encaja con su tradición de largo recorrido de apoyarse casi exclusivamente en jugadores de la cantera vasca o de ascendencia vasca. En marcado contraste, la ausencia total de fichajes del Marsella se debe directamente a las graves limitaciones financieras que han lastrado al conjunto de la Ligue 1 durante todo el verano.
Un éxodo masivo de jugadores estrella
El verano del Marsella ha estado marcado mucho más por salidas de alto perfil que por cualquier incorporación a la plantilla. El club francés se ha desprendido de una amplia nómina de talento, con Mason Greenwood rumbo al Fenerbahce, Facundo Medina al Leverkusen y Quinten Timber fichando por el Crystal Palace. Además, Geronimo Rulli puso rumbo al Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang se unió al La Coruna, Leonardo Balerdi se marchó a la Roma, junto a las salidas de Bilal Nadir y Hamed Traore.
- AFP
Ante una campaña exigente por delante
Con una plantilla drásticamente mermada y cero refuerzos incorporados, el Marsella afronta una ardua batalla para competir tanto a nivel nacional como en Europa. El cuerpo técnico y el personal encargado de los fichajes tendrán que apoyarse en gran medida en soluciones internas y en el desarrollo de los jóvenes para afrontar los exigentes meses que se avecinan. A medida que la temporada gana ritmo, el gigante francés debe demostrar que su plantilla actual puede soportar la presión sin savia nueva.
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