Marruecos y Egipto se salvan... ¡Las selecciones árabes están en serios apuros en el Mundial por culpa de Trump!

El mundo se encamina hacia el Mundial a dos ritmos económicos: el primero incluye a las federaciones que no pagarán impuestos a Estados Unidos, y el segundo abarca al resto, que asumirá cargas financieras adicionales.
Al igual que ocurre con la FIFA, que goza de exención fiscal desde el Mundial de 1994, solo 18 de los 48 países recibirán la totalidad de sus premios sin deducciones fiscales, gracias a acuerdos bilaterales con Washington.
Según «The Guardian», estos países incluyen en su mayoría selecciones europeas como Inglaterra y Francia, además de los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México); fuera de Europa están Australia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica.
Las selecciones pequeñas pagan el pato
Por el contrario, federaciones pequeñas como Curazao y Cabo Verde, que participan por primera vez en el Mundial, se verán obligadas a pagar impuestos estadounidenses.
Lo mismo ocurre con los gigantes de Sudamérica, como Brasil y Argentina, que no tienen acuerdos fiscales con Estados Unidos, lo que significa que parte de sus premios irá a parar al erario público estadounidense.