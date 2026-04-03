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World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL
Abdelmawgood Samir

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Marruecos y Egipto se salvan... ¡Las selecciones árabes están en serios apuros en el Mundial por culpa de Trump!

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La falta de un acuerdo global entre Washington y la FIFA

El Gobierno estadounidense no ha firmado ningún acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre los premios y los ingresos que se otorgarán a las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo de 2026.

Si bien algunos países tienen acuerdos fiscales con Estados Unidos, otros se verán obligados a pagar importantes impuestos sobre los ingresos que obtengan durante el torneo.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Doble imposición para la mayoría de las selecciones

    A menos de tres meses del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará el 11 de junio en el estadio «Azteca» de Ciudad de México, los preparativos para el Mundial de 2026 aún no están completos.

    Aunque el torneo contará con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia, no habrá igualdad económica entre todos los participantes, debido a la ausencia de exenciones fiscales generales que podría haber aprobado la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.

    Según el diario británico «The Guardian», la mayoría de las selecciones clasificadas se verán obligadas a pagar impuestos a Estados Unidos sobre los premios económicos que otorga la FIFA, debido a la ausencia de un acuerdo global de exención fiscal.

    La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha destinado enormes recompensas económicas a las selecciones participantes, por un total que supera los 620 millones de euros; sin embargo, algunas federaciones se verán obligadas a pagar impuestos dos veces: una vez en Estados Unidos y otra en sus países de origen.

    • Anuncios
  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Detalles de los premios económicos de la Copa del Mundo de 2026

    Ganador: 50 millones de dólares (42,6 millones de euros)

    Subcampeón: 33 millones de dólares (28,1 millones de euros)

    Tercer puesto: 29 millones de dólares (24,7 millones de euros)

    Cuarto puesto: 27 millones de dólares (23 millones de euros)

    Puestos del 5 al 8: 19 millones de dólares (16,2 millones de euros)

    Puestos del 9 al 16: 15 millones de dólares (12,8 millones de euros)

    Puestos del 17 al 32: 11 millones de dólares (9,4 millones de euros)

    Puestos del 33 al 48: 9 millones de dólares (7,7 millones de euros)

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Solo 18 países están exentos de los impuestos estadounidenses

    El mundo se encamina hacia el Mundial a dos ritmos económicos: el primero incluye a las federaciones que no pagarán impuestos a Estados Unidos, y el segundo abarca al resto, que asumirá cargas financieras adicionales.

    Al igual que ocurre con la FIFA, que goza de exención fiscal desde el Mundial de 1994, solo 18 de los 48 países recibirán la totalidad de sus premios sin deducciones fiscales, gracias a acuerdos bilaterales con Washington.

    Según «The Guardian», estos países incluyen en su mayoría selecciones europeas como Inglaterra y Francia, además de los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México); fuera de Europa están Australia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica.

    Las selecciones pequeñas pagan el pato

    Por el contrario, federaciones pequeñas como Curazao y Cabo Verde, que participan por primera vez en el Mundial, se verán obligadas a pagar impuestos estadounidenses.

    Lo mismo ocurre con los gigantes de Sudamérica, como Brasil y Argentina, que no tienen acuerdos fiscales con Estados Unidos, lo que significa que parte de sus premios irá a parar al erario público estadounidense.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    Los jugadores, en el punto de mira de la doble imposición

    «The Guardian» ha aclarado que la exención fiscal concedida a las federaciones y a los entrenadores no se aplica a los jugadores, ya que la legislación estadounidense considera a los futbolistas como artistas, por lo que están obligados a pagar impuestos en cuanto ejercen su actividad en territorio estadounidense.

    Por lo tanto, las estrellas de la selección francesa, con Kylian Mbappé a la cabeza, estarán sujetas a doble imposición sobre los premios económicos que reciban durante el torneo, a menos que la Federación Francesa se haga cargo de pagar la diferencia.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    La administración Trump es la responsable de la complejidad del sistema tributario

    Esta complicación se habría podido evitar si la Administración Trump hubiera concedido una exención fiscal general a todas las selecciones participantes, tal y como hicieron Canadá y México con los equipos que disputarán sus partidos en sus respectivos territorios.

    Sin embargo, la ausencia de esta decisión ha convertido a la Copa del Mundo de 2026, que se supone que será la mayor y más lucrativa de la historia, en un torneo económicamente desigual entre las selecciones, ya que algunas se quedarán con la totalidad de los premios, mientras que otras verán deducida una parte importante de ellos en concepto de impuestos estadounidenses.