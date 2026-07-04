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Marruecos sufrió un duro golpe por lesión, ya que Ismael Saibari, nuevo fichaje del Bayern de Múnich, se retiró lesionado en los primeros minutos del partido contra Canadá
El sueño de Saibari de jugar el Mundial pende de un hilo.
Hay gran preocupación por Saibari, nuevo fichaje del Bayern de Múnich, tras tener que abandonar el partido de octavos de final del Mundial contra Canadá a los 20 minutos por una aparente lesión en el muslo derecho.
El marroquí se agarró el muslo derecho y, tras unos segundos de dolor, se retiró directo al vestuario. Su salida obligó al seleccionador, Mohamed Ouahbi, a lanzar a Soufiane Rahimi, autor del 3-0 final.
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El Bayern de Múnich aguarda noticias sobre la condición física de sus jugadores.
La lesión llega en el peor momento para jugador y club. El club alemán más laureado anunció hace días el fichaje de Saibari, procedente del PSV, y el centrocampista firmó un contrato hasta 2031 en la Sabener Strasse. El traspaso rondaría los 50 millones de euros.
Saibari había sido uno de los jugadores más destacados de los Leones del Atlas en el torneo, tras haber marcado tres goles antes de la fase eliminatoria. Su ausencia supondría un duro golpe para las esperanzas de Marruecos de alzarse con el título y dejaría a los responsables del Bayern preocupados por el inicio de su andadura en la Bundesliga.
A la espera del diagnóstico oficial
Por ahora se desconoce el alcance total de la lesión. Las pruebas médicas de las próximas horas dirán si el centrocampista seguirá en el Mundial 2026.
Si se confirma una distensión leve, podría regresar en la recta final del torneo; pero una rotura grave le marginaría del resto de la competición y afectaría a su pretemporada en Múnich. La actuación de Brahim Díaz, autor de dos asistencias tras la salida de Saibari, aporta flexibilidad táctica a la selección.
- AFP
Marruecos avanza a cuartos de final
A pesar de la lesión de Saibari, Marruecos avanzó a cuartos de final con una actuación dominante. Ahora enfrentará al ganador de Francia o Paraguay. La victoria confirma su estatus de potencia mundial y que su campaña en Catar 2022 no fue casualidad.
El equipo de Ouahbi muestra madurez y resistencia, aunque la baja de Saibari pondrá a prueba su plantilla. Aficionados y directivos aguardan el parte médico mientras el gigante africano se prepara para su próximo gran desafío.
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